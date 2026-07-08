Una entrevista imposible a Donald Trump: preguntarle por el alma

Una reflexión sobre el poder, la fe y la condición humana que imagina un diálogo con Donald Trump más allá de la política y los discursos.

Me he tomado la libertad de imaginar una conversación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Me he tomado la libertad de imaginar una conversación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en medio de las celebraciones por los 250 años de independencia de su país. No sería una entrevista política, porque de sus decisiones, decretos, discursos, gestos y polémicas estamos sobreinformados.

La entrevista que me gustaría hacerle sería otra Mucho más incómoda, quizás. Mucho más sencilla también. Quisiera preguntarle por su alma. Trump es, sin duda, uno de los personajes más influyentes, desconcertantes y divisivos de nuestro tiempo. Hay quienes lo siguen con fervor casi religioso y hay quienes lo detestan con la misma intensidad. Su forma de hablar, su seguridad desbordante, su sentido épico de sí mismo y su deseo de devolverle a Estados Unidos una grandeza que a veces parece confundirse con su propia figura, lo han convertido en un símbolo de época. Pero detrás del personaje público, construido entre provocaciones, titulares y gestos calculados, hay un ser humano. Un niño que, como todos, debió conocer alguna forma del miedo. Un hijo que quizás buscó aprobación. Un hermano. Un joven que quiso ser mirado. Un hombre que ha amado, competido, ganado, perdido, envejecido y que un día también tendrá que morir.

Por eso, si pudiera sentarme frente a él, partiría por su infancia. Le preguntaría si se sintió verdaderamente amado por sus padres. Si se sabía seguro en su casa. Si fue un niño feliz o más bien un niño exigido a demostrar fortaleza. Quisiera saber cómo se llevaba con sus hermanos, quiénes fueron sus primeros amigos y qué heridas aprendió, quizás, a esconder bajo la armadura del éxito. También me gustaría preguntarle si alguna vez se sintió humillado, si hizo sufrir a otros, si recuerda a algún profesor con gratitud, si tuvo un lugar donde pudiera ser simplemente Donald y no el heredero, el competidor, el ganador, el apellido. Luego le preguntaría por el poder. No por el poder que se mide en cargos, cámaras, aviones, firmas o ejércitos, sino por ese otro poder: el que va modelando el corazón de quien se acostumbra a ser obedecido.

¿Qué quiere realmente para Estados Unidos más allá de vencer, crecer, dominar o recuperar influencia?

más allá de vencer, crecer, dominar o recuperar influencia? ¿Qué quiere para el mundo?

¿Es consciente del efecto que produce su personalidad?

¿Tiene remordimientos? ¿Pide perdón?

¿Alguien se atreve a corregirlo? ¿Quién le habla con verdad cuando todos alrededor calculan sus palabras?

Trump es, sin duda, uno de los personajes más influyentes, desconcertantes y divisivos de nuestro tiempo. Archivo. También quisiera preguntarle si es feliz. Esa pregunta tan simple, tan antigua y tan desarmante. ¿Es feliz Donald Trump?