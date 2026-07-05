Polémica en el Mundial 2026: la FIFA dio marcha atrás con una dura sanción tras un llamado de Donald Trump

El primer gran escándalo del Mundial 2026 estalló este domingo, en plena disputa de los octavos de final. El delantero estadounidense Folarin Balogun podrá jugar este lunes ante Bélgica en Seattle pese a haber sido expulsado en la victoria contra Bosnia y Herzegovina, según informó la FIFA .

Lo llamativo no es solo el levantamiento de la sanción —algo inédito en el desarrollo de una Copa del Mundo—, sino el motivo: una intervención directa del presidente Donald Trump .

De acuerdo con lo publicado por The New York Times, El País de España y la agencia AP, el anfitrión del torneo telefoneó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, el miércoles, para pedirle que revisara la sanción por considerarla injustificada.

La decisión no tardó en generar repercusión. Apenas se conoció el comunicado, Trump celebró la medida en su red Truth Social: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".

El atacante, de 25 años, había marcado su tercer gol del Mundial en el 2-0 con el que Estados Unidos superó a Bosnia por los dieciseisavos de final.

Sin embargo, en el segundo tiempo vio la tarjeta roja tras una revisión del VAR, por pisar el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic.

La federación belga cuestionó la resolución que dejó en suspenso la sanción de Folarin Balogun y sostuvo que contradice el reglamento del Mundial 2026. EFE

La expulsión dejó dudas y a muchos les pareció excesiva —el propio DT estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, sostuvo que no correspondía el rojo—, pero nadie imaginaba que la FIFA fuera a dar marcha atrás en plena competencia y a un día del cruce decisivo.

Una sintonía cada vez más estrecha

La medida de Infantino se inscribe en su vínculo cada vez más cercano con el mandatario norteamericano. Durante el sorteo del Mundial, en diciembre pasado en Washington, la FIFA le entregó a Trump el primer "Premio de la Paz", una distinción cuestionada dentro y fuera de Estados Unidos.

Entre los fundamentos, la entidad citó el acuerdo de paz que Trump propició entre la República Democrática del Congo y Ruanda, y su "papel fundamental en el establecimiento de un alto el fuego y la promoción de la paz entre Israel y Palestina".

Esa cercanía tendrá otro capítulo en la definición del torneo: Infantino ya confirmó que Trump estará en la final del 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, para entregarle la copa al campeón.

"Estamos juntos todo el tiempo", bromeó el titular de la FIFA, que el año pasado incluso le llevó el trofeo del Mundial hasta el Salón Oval de la Casa Blanca.