Bélgica tuvo una fuerte reacción a la amnistía de la FIFA a Balogun, figura de Estados Unidos: ¿recurre al TAS?

La medida de la FIFA de permitir que Balogun juegue los octavos no pasó inadvertida. Bélgica emitió un duro comunicado y puso en duda la legalidad del fallo.

La federación belga cuestionó la resolución que dejó en suspenso la sanción de Folarin Balogun y sostuvo que contradice el reglamento del Mundial 2026.

La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de dejar en suspenso la sanción de Folarin Balogun provocó una fuerte reacción en Bélgica. A menos de 32 horas del duelo de octavos de final del Mundial 2026 con Estados Unidos, la federación belga cuestionó la resolución y dejó abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El organismo recordó que el delantero estadounidense había sido expulsado con tarjeta roja directa frente a Bosnia y que, según el reglamento del torneo, debía cumplir automáticamente una fecha de suspensión. Sin embargo, la FIFA resolvió aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario, que permite dejar el castigo en suspenso durante un período de prueba de un año, por lo que el atacante estará disponible para el encuentro en Seattle.

La FIFA dejó en suspenso la sanción de Folarin Balogun El duro comunicado de Bélgica y la posibilidad de acudir al TAS En un extenso comunicado, la Real Asociación Belga de Fútbol expresó su sorpresa por la medida. "La Real Asociación Belga de Fútbol está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar al jugador Folarin Balogun elegible para jugar el partido EE. UU.-Bélgica", señaló. Además, sostuvo que la resolución contradice el artículo 66.4 del Código Disciplinario y el artículo 10.5 del Reglamento de Competencia del Mundial 2026, que establecen que una tarjeta roja implica una suspensión automática para el siguiente partido.

La entidad belga también afirmó que esa interpretación fue comunicada a todas las asociaciones participantes mediante la Circular N.º 16 de la FIFA y reiterada en las reuniones de coordinación previas a cada encuentro del torneo. Por ese motivo, considera que la decisión adoptada con Balogun rompe el criterio aplicado hasta el momento durante la Copa del Mundo y podría sentar un precedente.