El motivo por el que Erling Haaland cambió el nombre de su camiseta para el Mundial

Erling Haaland es uno de los protagonistas del Mundial 2026 y no solo por sus goles. El delantero de Noruega sorprendió en el torneo al lucir una inscripción distinta en la espalda de su camiseta, un detalle que rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en Manchester City, donde luce únicamente " Haaland ", el atacante escandinavo apareció con " Braut Haaland " sobre el dorsal 9. El cambio llamó la atención durante los primeros partidos del torneo y generó numerosas consultas entre los aficionados.

Aunque muchos lo identifican solo por su apellido, el goleador suele presentarse públicamente como Erling Braut Haaland , incluso en sus redes sociales. Sin embargo, la inclusión de ambos apellidos en la camiseta responde a un motivo mucho más personal.

El apellido Haaland proviene de su padre, Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional con pasado en la Premier League. En cambio, Braut pertenece a su madre, Gry Marita Braut, una exatleta noruega especializada en heptatlón.

La decisión de incorporar ambos apellidos en la camiseta representa un reconocimiento hacia ella y una forma de rendir homenaje a sus raíces familiares, manteniendo visible tanto el legado deportivo de su padre como el de su madre.

Mientras tanto, Haaland continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial. Después de 28 años de ausencia de Noruega en la máxima cita del fútbol, el delantero ya acumula cinco goles en el certamen y solo es superado en la tabla de artilleros por Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Su último tanto llegó frente a Costa de Marfil, cuando apareció en el minuto 86 para empujar un pase de Patrick Berg y darle una victoria clave a la selección noruega. Ahora, el conjunto escandinavo afrontará un exigente cruce frente a Brasil con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.