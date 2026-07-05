Tras la derrota frente a Escocia, cuándo y dónde vuelven a jugar Los Pumas

El equipo de Felipe Contepomi ya dejó atrás el debut y se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Nations Championship.

Los Pumas cayeron por 47-38 en su debut en el Nations Championship.

El estreno de Los Pumas en el Nations Championship no fue el esperado. El seleccionado argentino cayó por 47-38 frente a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que marcó el inicio de su participación en la nueva competencia internacional.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi regresó al país con la intención de comenzar el torneo con un triunfo y prolongar el buen momento que había mostrado durante 2025. Sin embargo, el conjunto escocés se tomó revancha del último antecedente entre ambos, cuando Argentina había remontado un 0-21 para imponerse por 33-24 en Edimburgo.

Pese al traspié, Los Pumas tendrán poco tiempo para dar vuelta la página, ya que la continuidad del campeonato llegará el próximo fin de semana con un nuevo compromiso como locales.

Los Pumas volverán a jugar el próximo fin de semana ante Gales por la segunda fecha del Nations Championship. X @lospumas Cuándo vuelven a jugar Los Pumas El próximo partido de Los Pumas será el sábado 11 de julio, desde las 16:00, frente a Gales en el Estadio Bicentenario de San Juan, por la segunda fecha del Nations Championship.

Una semana más tarde, el seleccionado argentino de rugby volverá a presentarse en casa. El sábado 18 de julio recibirá a Inglaterra en el estadio José Amalfitani, por la tercera jornada del certamen.