Los Pumas cayeron por 47-38 ante Escocia en el debut del Nations Championship

Los Pumas de Felipe Contepomi no tuvieron el mejor arranque y fueron superados en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por Escocia.

Los Pumas tuvieron este sábado su debut en el World Rugby Nations Championship, el nuevo torneo inaugurado en este 2026 que reúne y enfrenta a las 6 mejores selecciones de cada hemisferio (12 en total). Sin embargo, el estreno en certamen no fue el mejor y el equipo de Felipe Contepomi cayó por 47-a 38 frente a Escocia.

En el partido disputado esta tarde en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina tuvo un mal primer tiempo en el que los británicos se fueron al descanso arriba por 19-10. Una ventaja de 9 punto que lograría mantener en la segunda mitad, la cual fue mucho más abierta en cuanto al juego, pero en el que el combinado nacional, salvo unos primeros momentos, jamás logró ponerse a tiro para empatarlo.

Los Pumas cayeron ante Escocia en su primera presentación en el Nations Championship. ¡Arriba que esto sigue!



Joaquín Oviedo, Rodrigo Isgró, Tomás Rapetti, Lucio Cinti y Agustín Moyano.

Tomás Albornoz (5 conversiones y 1 penal)



Sábado 11 de julio, a las 16:10,… pic.twitter.com/woSGeAaKQy — Los Pumas (@lospumas) July 4, 2026 Los Pumas solo supieron estar en ventaja en los primeros 18 minutos, cuando gracias a un try de Joaquín Oviedo y la correspondiente conversión de Tiago Albornoz a los 8' se pusieron 7-0. Pero a los 23' los XV del Cardo ya lograron dar vuelta el resultado y desde entonces no volvieron a quedar en desventaja. En los primero momentos del complemento, los de Contepomi lograron acercarse y ponerse a 17-19, pero luego los europeos volverían a distanciarse y nunca más hubo paridad en el tanteador.

Albornoz fue el máximo anotador de Argentina y del encuentro en general con un total de 13 puntos, producto de 5 conversiones y 1 penalty kick. A su vez, Oviedo, Agustín Moyano, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Tomás Rapetti registraron un try cada uno.