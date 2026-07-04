Pese a la clasificación a cuartos, Marruecos podría recibir un mazazo de cara a lo que resta del Mundial 2026

Luego de la goleada y clasificación ante Canadá, Marruecos podría recibir una pésima noticia de cara a lo que resta de la Copa del Mundo.

La clasificación de Marruecos a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una enorme preocupación puertas adentro. Ismael Saibari, la principal carta ofensiva del seleccionado africano, debió abandonar el campo de juego durante la goleada 3-0 sobre Canadá en el NRG Stadium de Houston por una molestia física que sembró dudas de cara a la próxima instancia del certamen.

El delantero venía siendo uno de los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo. Había convertido en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en el primer jugador africano en marcar en cada uno de sus tres primeros encuentros mundialistas. Además, fue el encargado de ejecutar el penal decisivo en la definición frente a Países Bajos, que le dio a Marruecos el pasaje a los octavos de final.

Su gran rendimiento también tuvo repercusión a nivel de clubes. En plena disputa del Mundial se confirmó su transferencia desde el PSV Eindhoven al Bayern Múnich, un movimiento que terminó de confirmar el enorme crecimiento del atacante de 25 años, quien atraviesa el mejor momento de su carrera.

Ismael Saibari, el goleador de Marruecos salió lesionado ante Canadá y encendió las alarmas Ismael Saibari se lesionó y encendió las alarmas en Marruecos. EFE Sin embargo, toda esa ilusión quedó en pausa cuando Saibari pidió el cambio y dejó el terreno de juego visiblemente afectado. En su lugar ingresó Soufiane Rahimi, aunque la imagen del goleador retirándose con el rostro cubierto y tapándose la cara reflejó la preocupación por la gravedad de la lesión.