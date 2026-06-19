Tuvo problemas para caminar, lo trataron de "gordo" y hoy es la esperanza de Marruecos
Ismael Saibari volvió a marcar para acercar a Marruecos a la clasificación. Tuvo problemas de desarrollo y fue echado de un club por estar “excedido de peso”.
La historia de vida de Ismael Saibari sumó este viernes una nueva página a un libro que cuenta con capítulos de todo tipo. El delantero de Marruecos se transformó en una de las sensaciones del Mundial 2026 al anotar su segundo gol y dejar a la selección africana muy cerca de conseguir la clasificación a la fase final.
Con el tanto anotado a los dos minutos de partido, el más rápido hasta ahora del actual certamen, los marroquíes superaron 1 a 0 a Escocia y quedaron a punto de anotarse entre las selecciones que buscarán levantar la Copa del Mundo.
Además, Saibari también había marcado el tanto de su equipo en el empate ante Brasil por 1 a 1, por la primera fecha, por lo que empezó a transformarse en una de las figuras del Mundial.
Una fuerte historia de vida
Ismael Saibari Ben El Basra nació en Terrassa, España, en el verano de 2001. Poco tiempo después, su familia detectó que Ismael no lograba afirmarse para poder empezar a caminar, por lo que decidieron hacer una consulta médica.
El diagnóstico fue desolador: por un problema de desarrollo, el pequeño tenía que usar un soporte ortopédico para poder moverse. Con el tiempo, mejoró su postura lo que le permitió empezar a jugar el fútbol cuando su familia decidió mudarse a Bélgica a buscar nuevos aires.
Sin embargo, su primera experiencia no fue la esperada. Se probó en el poderoso Anderlecht, en donde inició su carrera futbolística hasta que un entrenador le pidió que no vaya más porque “estaba gordo”. Pero lejos de bajar los brazos, Saibari tomó una decisión que cambiaría su vida por completo.
La esperanza de Marruecos y nuevo fichaje del Bayern Munich
Después de esa vivencia, el joven futbolista llegó al Genk, en donde logró desplegar todo su potencial para luego ser contratado por el PSV Eindhoven de Países Bajos en 2020. Allí jugó por cinco temporadas, en donde disputó 130 partidos, anotó 35 goles y cedió 25 asistencias, lo que le valió ser observado por los clubes grandes del continente.
Después de su debut ante Brasil, con un tanto incluido, medios alemanes confirmaron la noticia que podría torcer su carrera después del Mundial: el Bayern Munich está decidido a pagar cerca de 55 millones de euros por su pase.
Pero su mente no se movió del objetivo. Concentrado en llevar a Marruecos a la final del mundo tras la experiencia en Qatar 2022, Saibari marcó otro tanto este viernes, ante Escocia, y escribió una nueva página en una historia que ya pasó por varios escenarios pero que promete tener muchos más.