Tuvo problemas para caminar, lo trataron de "gordo" y hoy es la esperanza de Marruecos

Ismael Saibari volvió a marcar para acercar a Marruecos a la clasificación. Tuvo problemas de desarrollo y fue echado de un club por estar “excedido de peso”.

Saibari anotó dos goles en el actual Mundial y llevó a Marruecos a quedar muy cerca de la clasificación.

La historia de vida de Ismael Saibari sumó este viernes una nueva página a un libro que cuenta con capítulos de todo tipo. El delantero de Marruecos se transformó en una de las sensaciones del Mundial 2026 al anotar su segundo gol y dejar a la selección africana muy cerca de conseguir la clasificación a la fase final.

Con el tanto anotado a los dos minutos de partido, el más rápido hasta ahora del actual certamen, los marroquíes superaron 1 a 0 a Escocia y quedaron a punto de anotarse entre las selecciones que buscarán levantar la Copa del Mundo.

DSports Además, Saibari también había marcado el tanto de su equipo en el empate ante Brasil por 1 a 1, por la primera fecha, por lo que empezó a transformarse en una de las figuras del Mundial.

Una fuerte historia de vida Ismael Saibari Ben El Basra nació en Terrassa, España, en el verano de 2001. Poco tiempo después, su familia detectó que Ismael no lograba afirmarse para poder empezar a caminar, por lo que decidieron hacer una consulta médica.

El golazo de Saibari para Marruecos ante Brasil ESPN El diagnóstico fue desolador: por un problema de desarrollo, el pequeño tenía que usar un soporte ortopédico para poder moverse. Con el tiempo, mejoró su postura lo que le permitió empezar a jugar el fútbol cuando su familia decidió mudarse a Bélgica a buscar nuevos aires.