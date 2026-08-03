Murió una joven promesa del fútbol marroquí al intentar cruzar a Ceuta nadando: la trágica historia

Faten Ben Omar El Azizi , una joven de 20 años considerada una de las promesas del fútbol femenino de Marruecos , murió ahogada cuando intentaba llegar a nado al enclave español de Ceuta . La tragedia cobró aún mayor impacto al conocerse que, según fuentes de su entorno, ese mismo día las autoridades españolas habían aprobado la visa que le permitiría ingresar legalmente a España .

La futbolista integraba el Moghreb Atlético de Tetuán (MAT) y era una figura destacada del fútbol femenino en la región del Magreb. Su fallecimiento fue confirmado por el club mediante un comunicado en el que sostuvo que la joven "no buscaba fama ni aventura", sino "una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera".

La Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) también expresó su pesar por la muerte de la deportista. A través de un comunicado oficial, el presidente de la entidad, Mustapha El Hadaoui, junto con el resto de sus integrantes, transmitió sus condolencias a la familia, a sus compañeras de equipo y a toda la comunidad futbolística marroquí.

De acuerdo con testimonios de familiares difundidos por medios internacionales, Faten había atravesado una infancia y una adolescencia marcadas por las dificultades económicas. Antes de convertirse en futbolista, trabajó durante 13 años en cementerios para colaborar con el sustento de su familia.

Su madre contó que la joven le repetía con frecuencia que sentía que no tenía futuro en Marruecos y que deseaba encontrar oportunidades fuera del país. Esa desesperación, según personas de su entorno, la llevó a intentar el cruce marítimo hacia Ceuta junto a miles de migrantes.

EFE

El vicepresidente del MAT, Saad Al-Sahli, calificó su fallecimiento como una "tremenda pérdida" para el club y sus hinchas. En el comunicado difundido por la institución se remarcó que el viaje de Faten terminó "antes de comenzar" y que su decisión estuvo motivada por la búsqueda de estabilidad y mejores condiciones de vida.

Su cuerpo fue identificado entre las víctimas halladas en la costa marroquí y posteriormente fue despedido por familiares, amigos y vecinos durante una multitudinaria ceremonia realizada en un cementerio de Tetuán.

Una tragedia en medio de una crisis migratoria

La muerte de Faten Ben Omar El Azizi ocurrió en el contexto de una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera entre Marruecos y España. Según las autoridades españolas, cerca de 60.000 personas intentaron cruzar hacia Ceuta en menos de 24 horas, un episodio que dejó al menos 67 víctimas fatales.

Por su parte, medios marroquíes señalaron que al menos 17 personas murieron, en su mayoría ahogadas durante la travesía entre Fnideq y Ceuta, mientras que las autoridades de Marruecos no difundieron un balance oficial sobre fallecidos, heridos o desaparecidos.

La inteligencia española sostiene que Marruecos dejó avanzar a miles de migrantes hacia Ceuta y aprovechó el impacto político de la crisis.

Durante esa jornada también se registraron enfrentamientos entre migrantes y fuerzas de seguridad en distintos puntos fronterizos, como Bni Nsar, donde hubo uso de gases lacrimógenos y detenciones. Tanto Marruecos como España mantienen operativos reforzados en Ceuta y Melilla para controlar la situación.

El medio marroquí Tanja24 informó que Faten tuvo dificultades durante el cruce entre Fnideq y Ceuta y murió antes de alcanzar la costa o de recibir asistencia. La publicación también indicó que pertenecía a una familia vinculada al fútbol local y que era prima del futbolista Abdessamad El Azizi.

Mientras tanto, el paso fronterizo recupera gradualmente la normalidad, aunque numerosas familias continúan acercándose a la zona en busca de noticias sobre familiares desaparecidos.