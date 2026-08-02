Felipe VI rompió el silencio por la crisis en Ceuta y Melilla: "El Estado debe ..."

Felipe VI se pronunció sobre la crisis migratoria que golpeó durante los últimos días a Ceuta y, en menor medida, a Melilla. El rey de España expresó su “preocupación e indignación” por los graves acontecimientos y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad de las dos ciudades autónomas.

A través de un mensaje difundido este sábado por la Casa Real, el monarca señaló que siguió con atención la entrada irregular de más de 50.000 personas desde Marruecos. La mayoría llegó a Ceuta durante el jueves y el viernes, en medio de escenas de extrema tensión en la frontera y en las costas de la ciudad.

Ante la magnitud de la crisis, Felipe VI consideró necesario adoptar todas las medidas que transmitan “de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España ”.

“El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse”, agregó el monarca español.

Felipe VI pidió evitar que los graves acontecimientos vuelvan a repetirse y manifestó su apoyo a los habitantes de ambas ciudades.

Durante los días más críticos, Felipe VI permaneció en contacto con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. También conversó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quienes trasladó palabras de ánimo y firmeza.

El pronunciamiento se conoció mientras las autoridades intentaban restablecer el control en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la situación generada por la entrada irregular de miles de personas pudo revertirse en 24 horas y afirmó que la ciudad avanzaba hacia la normalidad.

Sin embargo, el presidente de Ceuta cuestionó esa evaluación. Juan Jesús Vivas advirtió que la crisis continuaba abierta debido a que todavía permanecían miles de personas en las calles, aunque una gran parte de quienes habían cruzado ya había regresado a Marruecos.

El drama de la crisis migratoria en España

La dimensión más dramática de la emergencia quedó reflejada en la cantidad de víctimas. Las autoridades elevaron a 67 el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, mientras la Guardia Civil continuaba con los operativos de búsqueda e identificación.

En paralelo, Pedro Sánchez solicitó a Bruselas una reunión extraordinaria y urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea. El objetivo es analizar la crisis migratoria y coordinar una respuesta común entre los países del bloque.

El mandatario español también envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y al primer ministro irlandés, Micheál Martin, debido a que Irlanda ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. En el documento, Sánchez expresó su “profunda preocupación” por la reacción adoptada por algunos gobiernos europeos frente a los acontecimientos de Ceuta.