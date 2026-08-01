3 asuntos que históricamente han tensado las relaciones entre España y Marruecos

Las relaciones entre países vecinos suelen ser complejas, y las de España y Marruecos no son la excepción.

Miles de migrantes cruzaron esta semana desde territorio marroquí hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, poniendo el foco en los lazos diplomáticos entre los gobiernos de Madrid y Rabat.

Según estimaciones de las autoridades españolas, cerca de 50.000 personas lograron acceder a Ceuta, ya sea por vía terrestre o marítima. Este viernes se informó que más de 48.000 habían regresado ya a Marruecos.

Las autoridades confirmaron que al menos 57 personas murieron ahogadas tratando de llegar de Ceuta, territorio que ha estado bajo control español desde hace siglos.

El gobierno español atribuyó lo sucedido a las redes de tráfico de personas, que habrían explotado una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que impide devolver a quienes lleguen al país desde el mar.

El ejecutivo de Pedro Sánchez, de hecho, elogió la colaboración de Marruecos para contener nuevos cruces y facilitar los retornos.

Pero hay otras voces que se han preguntado si el Reino de Marruecos, una monarquía constitucional encabezada por el rey Mohamed VI, había permitido esa irrupción masiva de migrantes.

Getty Images Los migrantes, la mayoría varones jóvenes, irrumpieron masivamente en la frontera ceutí desde Marruecos.

Tras una crisis migratoria similar ocurrida en 2021, las tensiones diplomáticas entre ambos países se habían rebajado, después de que el presidente del gobierno español modificara la histórica postura de España sobre el disputado territorio del Sáhara Occidental y se reuniera al año siguiente con el rey Mohamed VI.

Además, el pasado diciembre, tras la firma de varios acuerdos en Madrid, Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, afirmaron que la relación bilateral atravesaba un momento "excelente".

Sin embargo, bajo esa aparente cordialidad persisten profundos focos de fricción: el estatus del Sáhara Occidental, las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y el difícil equilibrio de España entre Marruecos y Argelia, el gran rival regional de Rabat.

A estas tensiones se suma su relación en materia migratoria: España vigila su lado de la frontera, pero depende en gran medida de que Marruecos impida activamente las salidas desde su territorio.

Analizamos tres asuntos que explican la compleja relación entre ambos países.

Gobierno de España Pedro Sánchez se reunió con Mohamed VI en 2022.

1. El Sáhara Occidental

Para muchos expertos, el punto de fricción más importante es el futuro del Sáhara Occidental.

Colonia española hasta 1975, Marruecos considera que este territorio le pertenece, aunque la ONU lo mantiene desde 1963 en su lista de territorios pendientes de descolonización.

El movimiento independentista saharaui, encabezado por el Frente Polisario y respaldado por Argelia, reclama la celebración de un referéndum y la creación de un Estado independiente.

En 2022, el gobierno de Pedro Sánchez modificó la histórica postura de neutralidad de su país sobre el Sáhara Occidental y apoyó el plan de Marruecos para conceder autonomía a ese territorio, pero negándole la independencia.

Getty Images En 2022, el gobierno de Pedro Sánchez modificó la histórica postura de neutralidad de su país sobre el Sáhara Occidental y apoyó el plan de Marruecos para conceder autonomía a ese territorio.

Sánchez dijo entonces que el plan marroquí de autonomía era la propuesta "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.

Este cambio de postura se dio después de que en mayo de 2021 el gobierno marroquí relajara sus controles fronterizos y unas 8.000 personas procedentes de Marruecos y de países del África subsahariana entraran en Ceuta en apenas dos días.

Un mes antes de esa crisis migratoria, España había permitido que un líder independentista saharaui recibiera tratamiento médico en un hospital español, lo que desencadenó una fuerte disputa diplomática entre Madrid y Rabat.

"Marruecos creyó que España apoyaba su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, pero eso no es suficiente, porque Marruecos quiere el reconocimiento de su soberanía", explica a BBC Mundo el catedrático Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela.

Estados Unidos sí la reconoció mediante una proclamación de Donald Trump en diciembre de 2020; Israel hizo lo mismo en 2023 y Francia estableció en 2024 que el futuro del territorio debía desarrollarse "en el marco de la soberanía marroquí".

Getty Images Ceuta está bajo soberanía de España desde hace siglos.

2. Ceuta y Melilla

El segundo foco de tensiones son estas dos ciudades situadas en el norte de África, pertenecientes a España desde 1497 en el caso de Melilla y 1668 en el de Ceuta.

Marruecos las reclama, mientras que Madrid considera su soberanía indiscutible y rechaza cualquier negociación.

A diferencia del Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla no aparecen en la lista de territorios pendientes de descolonización de la ONU.

En 2002 se produjo la crisis de Perejil, un islote inhabitado ubicado a unos cientos de metros de la costa de Marruecos pero bajo soberanía española.

En julio de ese año el islote fue ocupado por militares marroquíes y recuperado por España mediante una operación de las fuerzas armadas.

Las tensiones en torno las dos ciudades autónomas españolas también se manifestaron, como ocurrió esta semana, a través de la migración: en 2021 más de 8.000 personas entraron en Ceuta después de que Marruecos relajara los controles fronterizos en plena crisis diplomática por el Sáhara Occidental, y en 2022 unas 2.000 intentaron cruzar la valla de Melilla.

Getty Images Pedro Sánchez viajó a Argelia el pasado 20 de julio.

3. Argelia

España ha tratado históricamente de mantener un equilibrio en sus relaciones con los dos grandes rivales del Magreb: Marruecos es para Madrid un interlocutor esencial en comercio y control migratorio, mientras Argelia es un importante proveedor de gas y el principal apoyo internacional del Frente Polisario saharaui.

En 2022, el cambio en la postura española sobre el Sáhara Occidental, apoyando el plan de Marruecos, provocó una grave crisis entre los gobiernos de Madrid y Argel.

Sin embargo, las tensiones se fueron rebajando y el pasado 20 de julio Pedro Sánchez viajó a la capital argelina, donde ambos Ejecutivos anunciaron una "nueva etapa" de cooperación.

El hecho de que la oleada migratoria de esta semana en Ceuta se produjera 10 días después de la visita de Sánchez a Argelia ha hecho que algunos analistas, como Paul Melly, investigador asociado del Programa de África del centro de estudios Chatham House, con base en Londres, plantearan si se podría tratar de una represalia del gobierno de Marruecos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC