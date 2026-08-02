Ceuta en alerta: confirman 72 muertos y continúa la búsqueda de víctimas en la costa
Las autoridades confirmaron 72 muertes durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta y mantienen la búsqueda de nuevas víctimas en aguas cercanas.
Las autoridades confirmaron 72 muertes durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta y mantienen la búsqueda de nuevas víctimas en aguas cercanas.
La crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África, generó una conmoción global que excedió los confines de Europa. El pasado jueves se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos y donde han perdido la vida 71 migrantes.
Aunque la mayoría, unos 73.5000 según cálculos policiales, han retornado a Marruecos, esta crisis ha reavivado el debate en el seno de la Unión Europea en torno al problema migratorio y las fronteras de la Unión.
De hecho, el próximo martes los ministros de Interior de los países miembros celebrarán una reunión de urgencia para analizar la situación de Ceuta.
Ceuta comenzó a retomar su actividad habitual durante el fin de semana, luego de que entre 50.000 y 60.000 migrantes ingresaran al enclave español desde Marruecos entre el jueves y el viernes. La mayoría regresó al país vecino, mientras otros intentaron permanecer en la ciudad sin ser detectados. En paralelo, la Guardia Civil española continuó buscando víctimas en las aguas cercanas a la playa.
La llegada no autorizada, protagonizada principalmente por hombres jóvenes, incrementó en más de la mitad la población de una ciudad que cuenta con 84.000 habitantes. Según las autoridades españolas, al menos 72 migrantes murieron, algunos ahogados y otros durante una estampida al intentar cruzar un rompeolas. La crisis humanitaria volvió a poner en discusión las políticas migratorias en Europa.
Aunque los comercios, restaurantes y cafeterías reabrieron sus puertas, las consecuencias de lo ocurrido seguían presentes entre los vecinos. Algunos migrantes afirmaron que la frontera estaba prácticamente abierta y que las autoridades hicieron poco para impedir los cruces. Por su parte, residentes como Mohamad Abdelkader Driss consideraron que la responsabilidad no debía recaer sobre los jóvenes, sino sobre quienes permitieron el ingreso masivo.
El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", manifestó el pontífice.
Esta ha sido la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África donde el pasado jueves se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos y donde han perdido la vida 71 migrantes.
Felipe VI expresó este sábado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en la ciudad de Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas españolas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
Según informó la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado español siguió "con gran preocupación e indignación" los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.
En esta crisis migratoria, las estimaciones del Ministerio del Interior español contabilizaron que alrededor de 50.000 migrantes entraron irregularmente a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos, la mayoría de ellas a nado.
Ante ello, Felipe VI subrayó la necesidad de adoptar todas las medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".
"El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse", agregó el monarca español.
A lo largo de estos días marcados por la entrada masiva de migrantes, el rey, que se encuentra en Palma (en el archipiélago español en el Mediterráneo), se mantuvo en contacto tanto con los presidentes de las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP).
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, destacó hoy que "en 24 horas" se revirtió la situación creada por la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad.
Y por su parte, el presidente de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas, advirtió hoy que la ciudad "no ha recuperado" la normalidad porque todavía hay "miles de personas" por las calles, por lo que sostuvo que la crisis "sigue abierta".
Mientras, Sánchez pidió a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar esta crisis migratoria.
El Gobierno español informó que alrededor de 69.500 migrantes regresaron a Marruecos en las últimas 30 horas, luego del ingreso masivo registrado el pasado jueves. El retorno se produjo mientras España avanza con nuevas medidas para reforzar el control fronterizo y evitar nuevos cruces irregulares.
Según las autoridades, miles de personas emprendieron el regreso tras el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos para la repatriación de quienes habían ingresado a Ceuta, además de las dificultades para permanecer en la ciudad debido a la falta de comercios abiertos y de servicios básicos. El Ministerio del Interior señaló además que durante la última noche no se registraron nuevos ingresos irregulares, mientras la Guardia Civil continúa desplegada en la zona.
En paralelo, comenzaron los trabajos para instalar una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal, acompañada por una línea de boyas y un canal destinado a las embarcaciones de la Guardia Civil. Las medidas buscan reforzar la frontera tras la mayor crisis migratoria de los últimos años, que ya dejó 67 personas fallecidas, muchas de ellas cuando intentaban alcanzar territorio español por vía marítima.
España comenzó este sábado la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón fronterizo del Tarajal, en Ceuta, como parte de las medidas para reforzar el control tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.
La estructura estará acompañada por una línea de boyas de la Armada y un canal destinado a las embarcaciones de la Guardia Civil. La estructura de protección tiene 500 metros de longitud y un metro de profundidad.
Según las autoridades, unas 69.500 personas regresaron a Marruecos durante las últimas 30 horas, mientras que las entradas a Ceuta se encuentran completamente detenidas. El Gobierno español había estimado que entre 50.000 y 60.000 migrantes cruzaron la frontera durante la crisis iniciada el jueves.
La crisis fronteriza entre España y Marruecos en el enclave español de Ceuta dejó al menos 67 personas fallecidas, según confirmó este sábado el Gobierno español. La mayoría de las víctimas murió ahogada al intentar llegar a nado al territorio español, mientras que otras perdieron la vida durante una estampida registrada en el espigón fronterizo.
La emergencia comenzó tras el ingreso masivo de decenas de miles de migrantes entre el jueves y el viernes. Las autoridades españolas informaron que muchos de quienes lograron cruzar ya fueron devueltos a Marruecos, mientras continúan las tareas de control en la frontera y la asistencia a los sobrevivientes.
La Policía incrementó al caer la noche su presencia en distintas calles y barriadas de Ceuta para localizar a grupos de migrantes que no quieren retornar de forma voluntaria a Marruecos. Los agentes están procediendo a indicar a estas personas que deben dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar por el mismo sitio por el que accedieron en la jornada de ayer.
Mientras tanto, el personal de varias unidades del Ejército de Tierra también está realizando funciones de colaboración con los funcionarios policiales tanto en el centro de la ciudad como en los aledaños del paso fronterizo.
La entrada de personas desde Marruecos prácticamente se ha reducido a pequeños grupos que todavía intentan acceder a nado y por zonas del vallado. Prácticamente todos los migrantes que entraron masivamente en Ceuta en las últimas horas ya han vuelto a Marruecos, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.
Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según ha informado a EFE fuentes policiales.
El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000.
Pero hasta este momento, la cifra de retornados superaba los 53.000. El conteo de las personas que regresan a Marruecos es más fácil que el de las que entraron por diversos medios en los últimos días.
A lo largo de todo el viernes miles de personas han enfilado la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.
La Unión Europea aseguró que ninguna de las personas que cruzó desde Marruecos hacia Ceuta en los últimos dos días ingresó al territorio continental europeo.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, informó que mantuvo una conversación con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y afirmó que la situación se sigue de cerca en coordinación con las autoridades españolas y los ministros del Interior de distintos países europeos.
"Seguiremos en estrecho contacto y en comunicación con ministros de toda Europa", expresó Brunner a través de sus redes sociales.
La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para las ciudades españolas de Ceuta y Melilla tras la llegada masiva de entre 50.000 y 60.000 migrantes provenientes de Marruecos en las últimas 24 horas, una situación que las autoridades españolas califican como una emergencia humanitaria y social.
El aviso recomienda evitar viajar a esas zonas, mantenerse alejado de posibles manifestaciones, seguir las indicaciones de las autoridades locales y permanecer atento a la información oficial. Además, se pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Ceuta y Melilla que informen a sus familiares sobre su situación y sigan las comunicaciones del Gobierno de España.
Security Alert: Thearrival of thousands ofmigrantsfrom MoroccotoCeutaand hundredsto Melillainthe past 24 hoursmayleadtounpredictable anddangeroussituations. Spain has deployed the Spanish military tocontainthe developing situation, together… pic.twitter.com/X0j74vvZ3U— U.S. Embassy Madrid (@USembassyMadrid) July 31, 2026
El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, les contestó a los países que pedían la expulsión de España de Espacio Schengen tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, dijo Sánchez y agregó: “No es tiempo de dividir”.
Según el Gobierno de España, ya son 57 los migrantes que murieron en la costa al intentar entrar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
Las fuerzas de seguridad siguen trabajando para localizar los cuerpos de los marroquíes y argelinos que se lanzaron al mar desde Castillejos para intentar alcanzar la costa de Ceuta a nado.
A través de la red social X, el Departamento de Estado de EE.UU. acusó al Gobierno de España de "facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa", tras la crisis en Ceuta.
El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.
La medida implica una suspensión temporal del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE). El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha tomado esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló este viernes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para mostrarle solidaridad por la situación migratoria en Ceuta, proponer ayuda e insistir en el recurso a la agencia europea Frontex de vigilancia de fronteras.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron se felicitó por "la cooperación en marcha con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos". También indicó que aunque Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación en Europa establecido por los acuerdos de Schengen, desde el jueves pidió a su ministro del Interior un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España "si debiera ser necesario"
Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta volvieron a Marruecos en las últimas horas, según fuentes del Ministerio del Interior.
El presidente de Estados Unidos utilizó la crisis migratoria en Ceuta para advertir que su país podría enfrentar una situación similar si los demócratas ganan las elecciones presidenciales de 2028. "Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Donald Trump en declaraciones a la cadena Fox News.
El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atribuyó la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”, y cifró en 60.000 las personas que han accedido a la ciudad.
En una comparecencia de prensa, el presidente ceutí aseveró que Ceuta está “al borde del colapso” y pidió una respuesta “contundente” por parte del Estado.
Vivas aludió a las entre 12.000 y 15.000 personas que entraron en mayo de 2021 por la misma zona, durante la peor crisis diplomática que han tenido Marruecos y España, señalando que en esa fecha “comprobamos cómo las autoridades marroquíes utilizaban a sus ciudadanos para presionar a España y desastabilizar a Ceuta y ahora ha vuelto a ocurrir”.
Según el presidente ceutí, las estimaciones indican que han entrado en la ciudad unas 60.00 personas, “lo que supone el 70 por ciento de la población de Ceuta y es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas para hacer una comparativa”.
El ejército español se desplegó en la frontera del Tarajal en Ceuta ante la atenta mirada de los inmigrantes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.
Los mercados en Ceuta están rodeados por la policía de España para impedir que los inmigrantes marroquíes saqueen los establecimientos.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando.
Con estos fallecidos se eleva a 75 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, está en contacto con todos sus homólogos de la UE y con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, para explicarles cómo evoluciona la crisis de Ceuta, que ha llevado a algunos países (Italia, Finlandia y Dinamarca) a pedir que España sea excluida del espacio Schengen.
Según fuentes de Exteriores, Albares también está dando cuenta a sus homólogos de las medidas que el Gobierno español ha puesto en marcha en coordinación con Marruecos, tras la entrada masiva de migrantes -unas 49.000 según el Gobierno pero hasta 60.000 según el presidente de esta ciudad española- de las últimas horas, y la "especificidad" de Ceuta y Melilla, únicas ciudades europeas con frontera en África.
De momento, Finlandia ha apoyado este viernes excluir a España del espacio Schengen debido a la situación migratoria en Ceuta, una posibilidad que ya está estudiando Italia, como confirmó ayer, y que ha llevado al Ministerio a llamar a consultas a su embajador en España. Mientras, Francia ha reforzado sus fronteras.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también defendió este viernes que la Unión Europea (UE) estudie todas las opciones, entre ellas excluir a España del Tratado de Schengen.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, apremió este viernes al Gobierno de España a recuperar el control sobre la ciudad de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes de Marruecos en los últimos días.
"Es importante que España actúe de forma rápida para recuperar el control de la situación y cumpla con sus compromisos dentro de la cooperación en el Tratado de Schengen", señaló el mandatario conservador en un mensaje en la red social X.
Kristersson se mostró listo para "adoptar las medidas necesarias para proteger el orden y el control" en el caso de que se vean comprometidos la seguridad de Suecia o la situación migratoria en este país nórdico.
El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales.
Según el Ministerio español del Interior de España, más de 25.000 migrantes han retornado ya durante este viernes a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que habían entrado de forma irregular a la ciudad española de Ceuta en los últimos días.
El Ministerio calcula que durante esta mañana y hasta las 13.30 horas (11.30 GMT) ya han salido desde Ceuta hacia Marruecos más de 25.000 personas.
La previsión es que la cifra aumente a lo largo de la jornada de forma ostensible, ya que las salidas de esa ciudad española del norte de África hacia territorio marroquí se están produciendo a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto, añadió Interior.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en la ciudad española de Ceuta en el norte de África de miles de personas desde Marruecos.
En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Sánchez garantizó a los habitantes de esa ciudad que "toda España está con ellos" tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y afirmó que el Gobierno que preside se hace cargo del estado emocional y la situación de "angustia" que están viviendo.
Afirmó que el Gobierno esta utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.
En esta ciudad viven alrededor de 83.600 personas, según los datos del padrón correspondientes a 2025. Es decir, una llegada de varios miles de migrantes en pocas horas representa un impacto considerable para un territorio con una población relativamente pequeña.
La presión migratoria, además, no comenzó esta semana. Antes de esta última oleada, el Ministerio del Interior de España había contabilizado 2.826 entradas irregulares por vía terrestre entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días volvieron a mostrar por qué Ceuta es uno de los puntos fronterizos más sensibles de Europa.
La explicación se encuentra en su ubicación. Ceuta está en la costa norte de África, rodeada por Marruecos y por el mar Mediterráneo. Del otro lado del estrecho de Gibraltar se encuentra el sur de la península ibérica. Junto con Melilla, es uno de los dos territorios españoles situados en el continente africano.
La ciudad autónoma de Ceuta solicitó al Gobierno de España el cierre "urgente e inaplazable" de la frontera con Marruecos, además del despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional, tras una nueva entrada masiva de migrantes registrada durante las últimas horas.
La decisión fue adoptada por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, que celebró una reunión extraordinaria y urgente ante lo que definió como un "salto cualitativo" en la presión migratoria sobre la ciudad. Durante la jornada, miles de jóvenes marroquíes se dirigieron hacia la frontera entre Castillejos, en Marruecos, y Ceuta, con la intención de ingresar en territorio español.
Según constató la agencia EFE, cientos de personas lograron superar las barreras de protección en un momento en que la zona no contaba con presencia policial. Además de los intentos de ingreso por la valla fronteriza, las autoridades locales señalaron que también se registraron cruces a pie por el espigón del Tarajal, uno de los puntos que conecta ambos territorios.
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