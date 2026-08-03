El rey de Marruecos confirma en una carta que bautizaron una importante autopista de su país con el nombre de Trump

Una carta del rey de Marruecos, Mohammed VI, confirmó que el país del norte de África nombró una importante autopista en honor al presidente estadounidense Donald Trump.

La semana pasada, en una publicación en redes sociales, Trump agradeció al rey por la distinción, pero no se produjo un anuncio oficial por parte de las autoridades marroquíes.

Pero la agencia de prensa estatal de Marruecos ahora informó de una carta que el rey escribió al presidente de EE.UU. diciéndole que el cambio de nombre se estaba llevando a cabo como "una expresión personal de mi gran estima".

Antiguamente conocida como la autopista Tiznit-Dakhla, esta vía se adentra en el Sáhara Occidental, territorio que Marruecos ocupa en su mayor parte y sobre el que reclama su soberanía.

Sin embargo, una parte está controlada por el Frente Polisario, un grupo armado que busca la independencia del pueblo saharaui.

En 2020, durante el primer gobierno de Trump, Estados Unidos reconoció la reivindicación de Marruecos sobre la región en disputa como parte de un acuerdo por el cual Marruecos aceptó normalizar sus relaciones con Israel.

"Reconocimiento histórico"

Getty Images El rey de Marruecos y el presidente Donald Trump han tenido buenas relaciones desde el primer gobierno del estadounidense.

En su carta, fechada el 2 de julio pero publicada el pasado fin de semana, el rey Mohammed destacó lo que denominó el "reconocimiento histórico" de la "soberanía de Marruecos sobre su Sáhara" por parte del presidente estadounidense.

Aseguró que eso "quedaría grabado para siempre en la memoria de los marroquíes, de generación en generación".

"Si bien nuestras relaciones siempre se han basado en una estrecha amistad y una lealtad constante, nunca han sido tan vigorosas y fructíferas como durante sus dos mandatos presidenciales", añadió el rey.

El monarca calificó la autopista de 1.055 km como un "eje estratégico" que une "el norte y el sur de Marruecos".

Marruecos considera al Sáhara Occidental como parte de sus "provincias del sur".

Esa antigua colonia española -considerada un "territorio no autónomo" por la ONU- ha sido escenario de cinco décadas de disputas en uno de los conflictos más largos de África.

Getty Images La vía Tiznit-Dakhla atraviesa el Sáhara Occidental.

Territorio en disputa

La ONU ha presionado para que se encuentre una solución al conflicto, incluyendo un referendo, pero los pueblos indígenas de la zona nunca han podido votar sobre su propio futuro.

La Unión Africana reconoce la independencia del Sáhara Occidental.

Hasta hace poco, los gobiernos europeos habían evitado tomar partido. Sin embargo, algunos, como Reino Unido y España, han respaldado el plan de Marruecos de conceder autonomía al Sáhara Occidental, pero negarle la independencia.

La publicación de Trump en Truth Social de la semana pasada sobre el cambio de nombre de la autopista también incluía un video sobre la misma, en el que se afirmaba que su construcción había costado casi US$1.000 millones.

"¡Espero poder recorrer algún día toda la longitud de esta gran autopista, ojalá pronto!", escribió el presidente.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC