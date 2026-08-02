El regreso del adobe a la arquitectura contemporánea

En Marrakech , Marruecos , la arquitectura contemporánea recupera adobe , piedra, madera y técnicas artesanales. El diseño combina materiales locales con tendencias actuales, eficiencia climática y oficios tradicionales. En el entorno de la medina y el palmeral, esta arquitectura busca conservar identidad, reducir recursos importados y adaptar edificios al clima mediante adobe , madera y materiales de proximidad .

El adobe , elaborado con tierra, agua y fibras vegetales, forma parte de la arquitectura tradicional marroquí desde hace siglos. En Marrakech y el sur del país continúa utilizándose porque ofrece una ventaja concreta: sus gruesos muros ayudan a amortiguar las variaciones térmicas entre el día y la noche.

Los patios y muros gruesos son un aporte de la arquitectura para controlar el calor y la luz.

La arquitectura contemporánea recupera ese recurso no solo como elemento estructural sino también como acabado visible . El tono rojizo de la tierra se convirtió además en una característica visual de Marrakech, donde las normas urbanísticas históricamente favorecieron fachadas vinculadas con los colores terrosos locales.

Los proyectos actuales también recuperan materiales como piedra, madera de cedro, yeso y tadelakt , un revestimiento tradicional de cal pulida y resistente al agua. Este último aparece especialmente en baños, fuentes, hammams y superficies interiores de viviendas y hoteles.

La madera tallada continúa presente en puertas, techos y elementos decorativos. En la arquitectura marroquí tradicional, los artesanos trabajan además zellige , mosaicos geométricos de pequeñas piezas de cerámica, y yeserías talladas. Estas técnicas permiten incorporar identidad local sin renunciar a una arquitectura contemporánea.

Adobe , madera y otros materiales tradicionales recuperaron protagonismo en Marruecos .

Diseñar para el clima también es una tendencia

La recuperación de materiales tradicionales responde también a cuestiones climáticas. Patios interiores, celosías, muros gruesos, sombras y circulación cruzada del aire permiten reducir la exposición directa al sol y mejorar el confort térmico.

En Marrakech, esta estrategia coincide con una tendencia internacional hacia la arquitectura bioclimática y los materiales de proximidad. El objetivo es reducir transporte, aprovechar recursos locales y recuperar soluciones que funcionaban antes de la climatización mecánica.

La combinación de tradición y tecnología aparece especialmente en hoteles y proyectos residenciales del Palmeral de Marrakech, donde materiales artesanales conviven con instalaciones contemporáneas, piscinas, climatización y sistemas de eficiencia energética.

FUENTE: UNESCO — Medina of Marrakesh UNESCO — Ksar of Ait-Ben-Haddou Moroccan National Tourist Office ArchDaily — Morocco Architecture