Piedra, madera y hierro: los materiales que envejecen mejor

Las tendencias actuales de arquitectura , diseño y decoración del hogar muestran un cambio de enfoque: cada vez más profesionales priorizan materiales capaces de envejecer bien. Piedra natural, madera maciza y acero corten aparecen entre las opciones más valoradas porque combinan estética, resistencia y bajo mantenimiento a largo plazo.

La piedra natural continúa siendo una de las grandes protagonistas de la arquitectura residencial. En Mendoza puede observarse en numerosas bodegas del Valle de Uco y Luján de Cuyo, donde muros de piedra bola , granito o laja mantienen su atractivo después de décadas de exposición al clima.

El acero corten utiliza la oxidación como parte de su estética.

Según expertos en diseño y arquitectura , uno de los principales beneficios es que estos materiales no pasan de moda y requieren escaso mantenimiento en comparación con revestimientos sintéticos.

Dentro de las tendencias de diseño para el hogar , la madera maciza conserva un lugar privilegiado. Eucalipto tratado , roble, nogal y algunas maderas recuperadas aparecen con frecuencia en galerías, pérgolas, mesas y revestimientos.

Lo interesante es que el paso del tiempo suele jugar a favor del material. La exposición al sol y a las estaciones genera colores y texturas que muchos arquitectos consideran parte de su valor estético.

La madera siempre será una tendencia en la construcción.

Diseño contemporáneo: el auge del acero corten y el hierro

Entre las tendencias más visibles de arquitectura paisajística sobresale el acero corten. Su característica oxidación superficial forma una capa protectora que evita el deterioro estructural y se convierte en parte del diseño.

En jardines y espacios exteriores ya puede verse en maceteros, bordes de canteros, esculturas y elementos decorativos. Algo similar ocurre con el hierro negro, cada vez más presente en luminarias, pérgolas y mobiliario para el hogar.

La conclusión es clara: las tendencias actuales de arquitectura y diseño ya no buscan materiales que luzcan perfectos durante unos pocos años, sino materiales capaces de adquirir carácter, personalidad y belleza con el paso del tiempo.

FUENTE: Architectural Digest, Dwell, Dezeen y ArchDaily