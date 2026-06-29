Piedra, madera y hierro: los materiales que envejecen mejor
Piedra, madera y acero lideran las tendencias de materiales para el hogar gracias a su durabilidad y belleza.
Las tendencias actuales de arquitectura, diseño y decoración del hogar muestran un cambio de enfoque: cada vez más profesionales priorizan materiales capaces de envejecer bien. Piedra natural, madera maciza y acero corten aparecen entre las opciones más valoradas porque combinan estética, resistencia y bajo mantenimiento a largo plazo.
La piedra natural casi nunca falla
La piedra natural continúa siendo una de las grandes protagonistas de la arquitectura residencial. En Mendoza puede observarse en numerosas bodegas del Valle de Uco y Luján de Cuyo, donde muros de piedra bola, granito o laja mantienen su atractivo después de décadas de exposición al clima.
Según expertos en diseño y arquitectura, uno de los principales beneficios es que estos materiales no pasan de moda y requieren escaso mantenimiento en comparación con revestimientos sintéticos.
La madera sigue siendo protagonista del hogar
Dentro de las tendencias de diseño para el hogar, la madera maciza conserva un lugar privilegiado. Eucalipto tratado, roble, nogal y algunas maderas recuperadas aparecen con frecuencia en galerías, pérgolas, mesas y revestimientos.
Lo interesante es que el paso del tiempo suele jugar a favor del material. La exposición al sol y a las estaciones genera colores y texturas que muchos arquitectos consideran parte de su valor estético.
Diseño contemporáneo: el auge del acero corten y el hierro
Entre las tendencias más visibles de arquitectura paisajística sobresale el acero corten. Su característica oxidación superficial forma una capa protectora que evita el deterioro estructural y se convierte en parte del diseño.
En jardines y espacios exteriores ya puede verse en maceteros, bordes de canteros, esculturas y elementos decorativos. Algo similar ocurre con el hierro negro, cada vez más presente en luminarias, pérgolas y mobiliario para el hogar.
La conclusión es clara: las tendencias actuales de arquitectura y diseño ya no buscan materiales que luzcan perfectos durante unos pocos años, sino materiales capaces de adquirir carácter, personalidad y belleza con el paso del tiempo.
FUENTE: Architectural Digest, Dwell, Dezeen y ArchDaily