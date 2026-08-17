Nicole Neumann mostró las botas XL que están en tendencia: ¡tomá nota!

La modelo Nicole Neumann deslumbró en redes sociales con un look dark que se destacó por las botas en tendencia. No te pierdas las fotos en la nota.

Nicole Neumann sorprendió en redes sociales, donde se mostró apoyada sobre el marco de una puerta, con una pose relajada y segura mientras lucía una camisa negra abierta que dejó ver un body de encaje con transparencias.

Para completar el outfit, eligió una minifalda de cuero negro de tiro alto, acompañada por un cinturón con cadenas plateadas que le dio un aire urbano y canchero como para una salida noctura.

Los accesorios metálicos, como el collar de eslabones gruesos y las pulseras en plata, reforzaron la estética rock chic del conjunto, mientras que las botas negras de caña extra alta, confeccionadas en cuero, estilizaron su figura y fueron uno de los grandes protagonistas del look.

En el beauty, Nicole optó por un maquillaje natural con labios nude, mientras que el cabello rubio lo llevó suelto y con ondas suaves, equilibrando la fuerza del vestuario.