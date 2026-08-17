Todas las fotos y sociales del cóctel de cierre del Foro Valos 2026

La edición 2026 del Foro Valos cerró con un cóctel en el Hotel MOD que reforzó los lazos de la comunidad empresarial mendocina con la sostenibilidad. ¡Mirá!

Este jueves 13 de agosto, en el Hotel MOD de Mendoza, se llevó a cabo el cóctel de cierre del Foro Valos 2026, un evento que durante dos días reunió a referentes del sector empresarial, público y académico en la Nave Cultural de la capital cuyana, y que se destacó por ser uno de los encuentros de referencia del ecosistema sostenible de la región de Cuyo.

Organizado por VALOS y co-organizado por Wines of Argentina, el foro se enmarca en el Proyecto Red Sustenta Vitis de Wines of Argentina cofinanciado por la Unión Europea y, bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo", propuso un espacio de reflexión y acción frente a desafíos como la presión por resultados de corto plazo, la reducción de la inversión en sostenibilidad y los escenarios de alta incertidumbre económica.

Magdalena Pesce de WofA; Farid Nallim, presidente de VALOS; Marcela Neme, vicepresidenta de VALOS. Maru Mena/MDZ El cóctel, que reunió a empresarios, funcionarios y referentes de la sostenibilidad, fue el broche de oro de una edición que contó con dos jornadas de contenido estratégico, paneles, keynotes y debates sobre impacto social, energía, finanzas sostenibles, biodiversidad y tecnología, y que reafirmó el compromiso de la región con un desarrollo más responsable y competitivo a nivel global.

El discurso de Farid Nallim, CEO de Reciclarg y presidente de VALOS, fue uno de los momentos más memorables del cierre. "El desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier país, es a través del impacto que podemos generar nosotros como personas, como emprendedores, como estudiantes, como ciudadanos y como empresarios", dijo, y destacó que la clave está en la pasión y en la capacidad de generar puentes: "Yo soy de los que piensan que el sombrero que uno tiene puesto es siempre el mismo, no importa dónde esté, y los valores que uno tiene y la educación que uno tiene, a veces la oportunidad de adquirir, es lo que nos permite ser diferentes".

Farid hizo hincapié en la importancia de trabajar en conjunto con el sector público y en apostar al propio territorio: "Creemos firmemente que la forma de desarrollo es en forma conjunta, no en forma solitaria, y también estamos muy entusiasmados con el tema de lo que les planteamos de trabajar en nuestro territorio. Creo que, si uno no apuesta a su propio territorio, es muy difícil que alguien más lo vea".