¿Cansado de ver flyers hechos con IA? El prompt ideal para que el tuyo se destaque

Una mujer de piel impecable sonríe frente a un fondo desenfocado. La ilumina una luz dorada, alrededor flotan algunos objetos y todo tiene ese brillo excesivamente pulido que ya resulta familiar. Puede ser la publicidad de un consultorio, una peluquería, un restaurante o un curso de finanzas. Los flyers creados con inteligencia artificial se multiplicaron en las redes sociales, pero muchos tienen un problema evidente: aunque promocionan productos diferentes, todos parecen iguales.

La explicación no está únicamente en las herramientas utilizadas. Buena parte de esa uniformidad nace de instrucciones vagas, falta de criterio visual y una confianza excesiva en que la IA resolverá por sí sola aquello que antes requería dirección de arte.

“Creá un flyer moderno, elegante y profesional” es una de las instrucciones más frecuentes y también una de las menos útiles. Palabras como lindo, impactante o sofisticado pueden significar cosas completamente diferentes. Cuando no recibe indicaciones precisas, la inteligencia artificial recurre a las soluciones visuales más comunes de su entrenamiento: luces cinematográficas, degradados, personas demasiado perfectas y composiciones parecidas a una publicidad genérica.

Un prompt no debería expresar solamente una intención. Tiene que funcionar como un pequeño brief creativo .

No es lo mismo diseñar para adolescentes que para profesionales de 50 años. La edad, los intereses, el poder adquisitivo y el contexto del público modifican los colores, las imágenes y el tono de la pieza.

Pedirle a la IA que resuelva todo

Generar la fotografía, escribir los textos, colocar el logo y ordenar la información en una sola instrucción suele producir errores ortográficos, tipografías deformadas y marcas alteradas.

La opción más segura es utilizar la IA para crear la imagen base y completar después el diseño en Canva, Photoshop u otro programa.

Incluir demasiada información

Un flyer no es un folleto ni una nota de prensa. Si contiene un título, tres subtítulos, una explicación, fecha, horario, dirección, teléfono, redes y condiciones, ningún elemento consigue destacarse.

La pieza debe comunicar una idea principal. La información complementaria puede trasladarse al texto de la publicación o a una segunda placa.

Olvidar la identidad de la marca

Si el prompt no menciona paleta cromática, personalidad, materiales, estilo fotográfico o referencias visuales, la IA rellenará esos espacios con decisiones genéricas.

El resultado puede ser atractivo, pero no necesariamente representará a la persona o empresa que comunica.

No indicar el formato ni la composición

Solicitar “una imagen para Instagram” no alcanza. Es necesario precisar si será vertical de 1080 por 1350 píxeles, una historia de 1080 por 1920 o una portada horizontal.

También debe explicarse dónde estará el protagonista y qué sector debe permanecer libre para colocar el título y el logo.

Quedarse con la primera imagen

La primera generación debería considerarse un boceto. Es necesario revisar manos, miradas, proporciones, objetos, luces y coherencia espacial. Después se corrige el prompt y se vuelve a generar.

Cómo escribir un prompt que produzca una imagen diferente

Un buen prompt debería responder, al menos, estas preguntas:

¿Qué se quiere comunicar?

¿A quién está dirigida la pieza?

¿En qué formato se publicará?

¿Qué escena debe aparecer?

¿Qué estilo visual tendrá?

¿Qué colores deben predominar?

¿Dónde se dejará espacio para los textos?

¿Qué elementos deben evitarse?

Un pedido demasiado general podría decir:

Creá un flyer elegante para promocionar un taller de cerámica.

Una instrucción más profesional sería:

Crear una imagen base vertical de 1080 por 1350 píxeles para promocionar en Instagram un taller de cerámica contemporánea dirigido a mujeres adultas. Fotografía editorial muy realista de unas manos modelando arcilla en un taller luminoso y auténtico. Paleta de terracota, beige y blanco cálido. Luz natural lateral, texturas visibles y clima artesanal. Ubicar la escena principal en el sector derecho y dejar el tercio superior izquierdo limpio para agregar el título. Evitar piel plástica, iluminación dorada excesiva, objetos flotantes, apariencia de banco de imágenes, textos, letras, logos y marcas de agua.

La diferencia está en la dirección. El segundo prompt define formato, público, escena, estética, composición y límites. La IA ya no tiene que adivinar qué significa “elegante”.

La inteligencia artificial no reemplaza el criterio

Una imagen técnicamente perfecta puede seguir siendo aburrida. La originalidad no aparece por utilizar una herramienta novedosa, sino por tener una idea, conocer la identidad de la marca y tomar decisiones visuales conscientes.

La inteligencia artificial puede producir la fotografía, proponer alternativas y acelerar parte del proceso. Pero todavía necesita a alguien que sepa qué quiere comunicar. El prompt no es una fórmula mágica. Es una dirección de arte escrita con palabras.