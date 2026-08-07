La medida que tomó OpenAI con ChatGPT en su versión gratuita

Open AI brindó una nueva actualización en la versión gratuita de ChatGPT: liberó los límites e introdujo nuevos modelos de inteligencia artificial.

OpenAI determinó eliminar el tope de interacciones mediante texto en las cuentas gratuitas de ChatGPT, una barrera que hasta el momento restringía las conversaciones a diez envíos cada cinco horas. Se trata de una nueva versión que reemplazará a la anterior y busca mejorar la experiencia del usuario. Los detalles.

La nueva actualización desembarcará de la mano de GPT-5.6 Luna, la variante del sistema que reemplazará a la versión 5.5 lanzada hace cuatro meses y que se transformará en el motor predeterminado para los usuarios de los niveles sin costo Free y Go.

La decisión corporativa llega en un momento de expansión histórica para la herramienta, que viene de establecer un récord al cruzar la barrera de los 4.000 millones de usuarios semanales, superando los parámetros de audiencia de gigantes de la industria como TikTok o Facebook.

Mapeo de funciones y novedades para el segmento por suscripción en ChatGPT Pese a la apertura en las interacciones escritas, el esquema básico mantendrá restricciones en herramientas multimedia específicas, como el procesamiento de comandos de voz, la creación de imágenes y el análisis de documentos adjuntos. El propio sistema emitirá avisos automáticos al momento de alcanzar los márgenes permitidos en dichas utilidades.

En simultáneo, la empresa con sede en San Francisco desplegó actualizaciones exclusivas para los clientes de las modalidades Plus y Pro con la llegada de GPT-5.6 Sol. Este desarrollo está orientado a optimizar tareas de razonamiento complejo, búsquedas en la red, estructuración de planes y redacción. Las pruebas técnicas de la compañía arrojaron una reducción drástica en la tasa de fallos en comparación con las versiones previas.