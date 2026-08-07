Sobrevolaron aviones F-16 de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires: cómo fue la práctica y cuándo habrá desfile

La Fuerza Aérea Argentina llevó adelante este viernes 7 de agosto un vuelo de práctica de los F-16 Fighting Falcon sobre distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, en la antesala del desfile aéreo previsto para el próximo 10 de agosto en la Base Aérea Militar Morón.

La actividad se realizó con motivo del Día de la Fuerza Aérea Argentina y tuvo como objetivo ajustar la planificación operativa del espectáculo aéreo que volverá a realizarse sobre la histórica base de Morón.

De acuerdo con la información difundida, los F-16 bordearon la Ciudad de Buenos Aires y pasaron por algunos de los puntos más reconocibles de la capital.

El pasaje de las aeronaves generó expectativa entre vecinos y aficionados a la aviación, ya que se trató de una de las primeras prácticas visibles de los nuevos cazas incorporados por la Fuerza Aérea Argentina.

Los videos de los F-16 volando sobre Buenos Aires

X | @fernandorazetto

X | @Alejandroide_25

Qué se verá en el desfile aéreo del 10 de agosto

La principal atracción del desfile será la participación de los F-16 Fighting Falcon, recientemente incorporados a la Fuerza Aérea Argentina.

Según la planificación operativa difundida, también está prevista la participación de las siguientes aeronaves:

IA-63 Pampa

EMB-312 Tucano

T-6C Texan II

C-130 Hércules

Boeing 737

Fokker F-28

Saab 340

DHC-6 Twin Otter

Bell 212

Bell 412

Tecnam P2002

Desde la Fuerza Aérea señalaron que, si la programación se mantiene, el desfile "será una excelente oportunidad para ver en vuelo a los nuevos F-16 junto a gran parte de los principales medios aéreos de la Fuerza Aérea Argentina".

La actividad del 10 de agosto se desarrollará sobre la Base Aérea Militar Morón, donde históricamente se realizan exhibiciones y celebraciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea Argentina.