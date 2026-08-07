Sobrevolaron aviones F-16 de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires: cómo fue la práctica y cuándo habrá desfile
Los nuevos F-16 Fighting Falcon realizaron este viernes un pasaje de práctica sobre distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires como preparación para el desfile aéreo del 10 de agosto en la Base Aérea Militar Morón
La Fuerza Aérea Argentina llevó adelante este viernes 7 de agosto un vuelo de práctica de los F-16 Fighting Falcon sobre distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, en la antesala del desfile aéreo previsto para el próximo 10 de agosto en la Base Aérea Militar Morón.
La actividad se realizó con motivo del Día de la Fuerza Aérea Argentina y tuvo como objetivo ajustar la planificación operativa del espectáculo aéreo que volverá a realizarse sobre la histórica base de Morón.
Cómo fue el recorrido de los F-16 sobre Buenos Aires
De acuerdo con la información difundida, los F-16 bordearon la Ciudad de Buenos Aires y pasaron por algunos de los puntos más reconocibles de la capital.
El recorrido incluyó:
el Estadio Monumental de River Plate, en Núñez;
la Costanera Norte;
el Aeroparque Jorge Newbery, en Palermo;
y el Obelisco.
El pasaje de las aeronaves generó expectativa entre vecinos y aficionados a la aviación, ya que se trató de una de las primeras prácticas visibles de los nuevos cazas incorporados por la Fuerza Aérea Argentina.
Los videos de los F-16 volando sobre Buenos Aires
Qué se verá en el desfile aéreo del 10 de agosto
La principal atracción del desfile será la participación de los F-16 Fighting Falcon, recientemente incorporados a la Fuerza Aérea Argentina.
Según la planificación operativa difundida, también está prevista la participación de las siguientes aeronaves:
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IA-63 Pampa
EMB-312 Tucano
T-6C Texan II
C-130 Hércules
Boeing 737
Fokker F-28
Saab 340
DHC-6 Twin Otter
Bell 212
Bell 412
Tecnam P2002
Desde la Fuerza Aérea señalaron que, si la programación se mantiene, el desfile "será una excelente oportunidad para ver en vuelo a los nuevos F-16 junto a gran parte de los principales medios aéreos de la Fuerza Aérea Argentina".
La actividad del 10 de agosto se desarrollará sobre la Base Aérea Militar Morón, donde históricamente se realizan exhibiciones y celebraciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea Argentina.