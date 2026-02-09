Viral: paso a paso para pedirle a Chat GPT que haga una caricatura sobre tu vida

La tendencia ha conquistado todas las redes sociales y te hacemos una guia para que no te quedes afuera.

En los últimos días, las redes sociales se inundaron con caricaturas personalizadas hechas con ChatGPT. Los usuarios de distintas plataformas compartieron ilustraciones que muestran su profesión, aspectos personales y preferencias, con un tono cómico y animado.

A diferencia de lo que muchos piensan, sumarse a esta tendencia es sencillo e implica pocos pasos. El secreto es escribir un mensaje detallado con todo lo que se quiera ver en la imagen y compartir la información necesaria para obtener el mejor resultado.

IA VIRAL La tendencia viral que invita a explorar la IA. Archivo. El paso a paso para usar la IA El primer paso es escribir un prompt que diga: “Crea una caricatura mía mostrando mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”. Esta petición hace que la IA revise todas las conversaciones y recopile la información relevante para crear la imagen.

Es posible que en algunos casos el ChatGPT te solicite una foto personal para crear un retrato realista. Si esta es tu situación, te recomendamos compartir una selfie en donde tus rasgos se vean claramente y si es posible sin accesorios o fondos llamativos ya que podría confundir a la IA.

IA PROFESIÓN Aprende a usar ChatGPT con esta tendencia. Archivo. Una experiencia viral para todos A esta tendencia también se pueden sumar los que no han interactuado tanto con el chat. Los que se incorporan a la plataforma pueden ofrecer detalles o imágenes de su profesión, gustos musicales, detalles de su hogar, mascotas, prendas favoritas y más, obtendrán los mismos resultados que los usuarios frecuentes del chat.