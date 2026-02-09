La playa de la Costa Atlántica que se volvió plan estrella para Carnaval: dunas gigantes y mar salvaje

Para quienes buscan Costa Atlántica sin multitudes, Punta Médanos viene ganando lugar como opción de perfil bajo y paisaje fuerte. Está lejos del clima urbano que suele dominar en Pinamar o Cariló. En esta playa manda el horizonte y una costa con intervención mínima, donde la arena ocupa casi todo.

Durante el fin de semana largo de Carnaval, el sitio atrae a dos públicos que rara vez coinciden: quienes van por la dosis de aventura y quienes solo quieren silencio, caminata y mar de fondo.

Un mar de dunas que invita a la acción El rasgo más impactante es el sistema de dunas. Algunas alcanzan cerca de 30 metros de altura y se extienden con una amplitud que supera los cinco kilómetros hacia el interior. El resultado es un “océano” de arena que cambia con el viento y que se vuelve un parque natural para actividades de adrenalina. El off road es una de las estrellas del lugar, especialmente en camionetas 4x4, porque el terreno exige técnica y experiencia. En las laderas, el sandboard se repite como postal, con tablas deslizándose sobre pendientes que parecen interminables. Y como el viento suele ser constante, también se abre un escenario ideal para el kitesurf, con condiciones que seducen a quienes ya practican el deporte.

A diferencia de los balnearios clásicos, acá no hay una avenida costanera que ordene el día. El plan lo define el terreno. Se arma una jornada de aventura o una de contemplación, según el ánimo. Y eso explica su crecimiento en fechas como Carnaval: ofrece espacio, aire y una sensación de libertad que se pierde donde la playa está saturada.

Punta médanos Turismo Buenos Aires El faro de 1893 y las historias bajo la arena En medio de ese paisaje aparece un símbolo que le da identidad al lugar: el faro, en funcionamiento desde 1893. Está rodeado por un pequeño bosque de coníferas que refuerza la idea de aislamiento, como si fuera un punto de referencia plantado en un desierto costero. Desde allí se obtienen vistas amplias hacia el Cabo San Antonio y una perspectiva distinta de la línea de mar. Pero el atractivo no es solo visual. La zona arrastra relatos marítimos que siguen presentes en la orilla. Entre ellos, restos de naufragios que el movimiento de la arena deja asomar en ciertos momentos, como el caso del vapor alemán Karnak, que aparece como una huella de tiempos en los que navegar estas aguas implicaba riesgos mayores.