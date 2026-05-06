No está en Pipa ni en Río: la playa de Brasil que enamora a los argentinos

La escena se repite cada verano: argentinos que buscan mar claro, buena playa y un destino menos abrumador que las grandes ciudades brasileñas. En ese mapa, Pipa, Búzios, Florianópolis o Río de Janeiro suelen llevarse buena parte de la atención.

Sin embargo, a unas tres horas de la capital fluminense, Arraial do Cabo volvió a ganar espacio entre los viajeros por una razón muy concreta: Pontal do Atalaia, una playa de arena blanca, agua turquesa y acceso algo más difícil, pero justamente por eso más preservada.

El destino no pasó inadvertido para los listados internacionales. En 2025, Pontal do Atalaia apareció en el puesto 20 del ranking The World’s 50 Best Beaches, lo que la convirtió en la playa brasileña mejor ubicada de esa edición. Para 2026, la misma plataforma la mantiene dentro del top 50 mundial, aunque ahora en el puesto 44. El cambio obliga a actualizar el dato, pero no le quita peso turístico: sigue siendo la única playa de Brasil mencionada en ese tramo del listado y conserva su fama de “Caribe brasileño” por el color del agua y la claridad del paisaje.

El atractivo no está solo en la postal. Pontal do Atalaia se encuentra en una zona de acantilados , vegetación costera y mar calmo, con una playa a la que se llega por las famosas escaleras de madera o mediante paseos en barco. Esa llegada, más exigente que en otros balnearios, funciona también como una barrera natural contra la masividad. La propia descripción del ranking destaca su tranquilidad, su arena clara y el agua transparente como parte de los rasgos que la diferencian.

Cómo es Pontal do Atalaia

Arraial do Cabo tiene una identidad distinta a la de los destinos brasileños más urbanos. No ofrece el ritmo nocturno de Río ni la infraestructura turística de grandes resorts, sino un perfil más simple: calles irregulares, posadas, paseos náuticos y playas que concentran buena parte de la actividad del día. En ese contexto, Pontal do Atalaia es una de sus imágenes más conocidas. Desde lo alto, la escalera permite ver una franja de arena clara encajada entre morros verdes y un mar que cambia entre celeste y turquesa.

El lugar es ideal para pasar varias horas, nadar, hacer esnórquel o sacar fotos desde los miradores. Aun así, conviene ir preparado. No es una playa de servicios abundantes ni de paradores permanentes como ocurre en otros puntos de Brasil. Por eso, quienes la visitan suelen llevar agua, comida liviana, protector solar y todo lo necesario para no depender de la oferta del lugar. En temporada alta, además, la recomendación habitual es llegar temprano o contratar una excursión náutica desde Praia dos Anjos.

El acceso, una parte clave del viaje

Uno de los cambios más importantes para quienes viajen en 2026 tiene que ver con las restricciones de acceso. Medios locales de la Región de los Lagos informaron que se discutieron nuevas reglas para limitar el ingreso de vehículos particulares a zonas como Prainhas do Pontal do Atalaia, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir el impacto ambiental en una de las áreas más visitadas de Arraial do Cabo. Algunas versiones indicaron que quedarían habilitados taxis, transporte por aplicación, vans autorizadas y barcos-taxi, aunque la información operativa puede variar y conviene verificarla antes de viajar.

La edición 2026 del ranking mundial también actualizó el podio global: Entalula Beach, en Filipinas, quedó en el primer puesto; Fteri Beach, en Grecia, ocupó el segundo lugar; y Wharton Beach, en Australia, completó el tercer lugar. Pontal do Atalaia quedó bastante más abajo que en 2025, pero su permanencia en la lista confirma que Arraial do Cabo sigue dentro del radar internacional. Para los argentinos que buscan una playa brasileña distinta, con paisaje fuerte y menos ruido urbano, ese dato alcanza para ponerla entre las opciones más atractivas del próximo viaje.