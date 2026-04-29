El Caribe de Brasil: la playa que conquista con su arena y agua turquesa

Hay playas que se disfrutan por su paisaje, pero también por la sensación de pausa que provocan apenas se llega. Playa de Antunes , en Maragogi, pertenece a ese grupo. Ubicada en el litoral norte de Alagoas, dentro de una de las zonas más buscadas del nordeste brasileño.

Este destino se volvió famoso por su mar turquesa, sus aguas tibias y una línea de arena clara que cambia por completo cuando baja la marea. En ese momento, el paisaje se abre y aparecen bancos de arena que permiten caminar varios metros mar adentro con el agua apenas cubriendo las piernas.

Maragogi es uno de los destinos más conocidos de Alagoas por sus piscinas naturales, sus arrecifes y su biodiversidad marina. La propia promoción turística de Brasil destaca a esta zona por sus playas de arena blanca y su mar de tonos turquesa, además de sus famosas piscinas naturales. Dentro de ese escenario, Playa de Antunes suele aparecer entre las preferidas por quienes buscan un equilibrio entre belleza natural y tranquilidad.

El mar, protegido por formaciones de coral, suele ser calmo y poco profundo en varios sectores . Por eso es una opción elegida por familias, parejas y viajeros que no buscan una playa de oleaje fuerte, sino un lugar para pasar el día entre caminatas, baños largos y descanso bajo los cocoteros. La postal es simple, pero poderosa: agua clara, arena blanca, palmeras y un ritmo mucho más lento que el de los grandes centros turísticos.

La importancia de la marea baja

El mayor atractivo de Antunes aparece cuando la marea desciende. En ese momento se forman piscinas naturales y bancos de arena que modifican por completo la experiencia. No se trata solo de mirar el paisaje, sino de caminar sobre el agua baja, acercarse a los arrecifes y descubrir distintos tonos de azul y verde según la profundidad. Las piscinas naturales de Maragogi están entre los paseos más populares de la ciudad y los viajeros suelen consultar la tabla de mareas antes de organizar la visita.

Ese detalle puede cambiar el viaje. Con marea alta, la playa sigue siendo atractiva, pero pierde parte de su magia visual. Con marea baja, en cambio, aparecen las “galés”, como se conoce a las piscinas naturales de la zona, y la sensación es mucho más cercana a un acuario abierto. También es el mejor momento para hacer paseos en lancha, snorkel o simplemente caminar por la orilla sin apuro.

Un destino para bajar el ritmo

Aunque Maragogi ganó popularidad en los últimos años, Playa de Antunes conserva una atmósfera más relajada que otros puntos del nordeste brasileño. Esa calma se disfruta especialmente fuera de los picos de temporada, cuando baja la cantidad de turistas y el entorno recupera un tono más íntimo. En esos días, el sonido del agua, la sombra de las palmeras y el movimiento lento de la marea se vuelven parte central de la experiencia.

Además del descanso, la playa permite sumar actividades livianas como kayak, stand up paddle, paseos en buggy por la zona y excursiones hacia las piscinas naturales. La recomendación principal es organizar la salida según la marea, llevar protección solar, hidratarse bien y revisar las condiciones del día antes de contratar cualquier paseo. Maragogi se promociona como un destino de naturaleza, aguas cristalinas y actividades al aire libre, con experiencias que incluyen recorridos por el mar y contacto con los arrecifes.

Playa de Antunes no necesita grandes artificios para destacarse. Su encanto está en la combinación de un mar tibio, colores intensos, arena clara y una geografía que se transforma con el movimiento de las mareas. Para quienes buscan un destino brasileño de descanso, con paisajes de postal y una experiencia más tranquila que la de las playas más urbanas, este rincón de Alagoas aparece como una opción difícil de ignorar.