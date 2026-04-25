Australia cierra varias playas en Sídney por riesgo de ataques de tiburón

Las autoridades de Australia han cerrado este sábado varias playas en al menos cuatro zonas de Sídney debido al riesgo de ataques de tiburón tras el hallazgo del cadáver de una ballena en la costa.

La cadena pública australiana ABC informó del cierre de playas en Garie, Wattamolla, Era y Burning Palms, mientras equipos trabajan en retirar el cuerpo de la ballena, que desprende aceites y fluidos que actúan como un imán para los tiburones.

Estas playas, a menudo visitadas por turistas australianos y extranjeros, se mantendrán cerradas al público al menos hasta el domingo, según las estimaciones de las autoridades citadas por la ABC.

Los cierres han afectado a la actividad económica en el Parque Nacional Real de Sídney, donde se han desplegado drones de vigilancia y motos de agua para detectar cualquier acercamiento de tiburones a la costa.

"Los socorristas están informando de una cantidad significativa de tiburones visibles frente a la playa y alrededor de la plataforma rocosa" en la que fue hallada la ballena, dijo a la ABC el director general del equipo de socorristas de Nueva Gales del Sur, estado que alberga a Sídney, Stephen Pearce.

Australia es uno de los países con la mayor población de tiburones del mundo y también lidera junto a Estados Unidos el número de ataques contra humanos.

En diciembre pasado, decenas de tiburones llegaron casi a la orilla de la bahía de Byron, atraídos por peces carnada, generando una inusual acumulación que captó la atención de turistas, también en Nueva Gales del Sur.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, de los cuales aproximadamente 260 han sido mortales.

FUENTE: EFE