A 350 km de Buenos Aires: el refugio costero con playas casi vírgenes y sin multitudes

A unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , un lugar empieza a colarse en el radar del turismo por su entorno tranquilo. Se llama Punta Médanos y es conocido como “refugio costero” porque ofrece desconexión real, sin maquillaje y sin multitudes.

La tendencia apunta a destinos menos intervenidos, donde el entorno natural está casi libre de cemento. En este contexto, Punta Médanos encaja perfecto porque no hay grandes hoteles ni desarrollo inmobiliarios invasivos, sino que abundan kilómetros de playa casi virgen y médanos.

A pesar de que sus playas son encantadores, los médanos se roban toda la atención por su tamaño . La mayoría ronda los 30 metros de altura y su extensión puede alcanzar hasta 5 kilómetros de ancho.

Dada a su geografía, Punta Médanos es el lugar perfecto para actividades extremas como sandboard, kitesurf o travesías 4x4 que suben y bajan por pendientes exigentes.

Por qué sus playas destacan

Pero no todo es adrenalina. El lugar también es un escenario seductor para quienes buscan caminar kilómetros sin cruzarse con nadie, pescar en calma o sentarse a mirar el mar sin interrupciones.

Qué visitar en Punta Médanos

El rincón atlántico guarda una relación interesante con la historia argentina. Allí se encuentra el Faro Punta Médanos, una estructura que funciona desde 1893 y que guía a las embarcaciones en una zona compleja para la navegación.

Además, el faro ofrece una vista panorámica del Mar Argentino y del Cabo San Antonio.

faro punta médanos El Faro de Punta Médanos. La Costa Turismo

Otro atractivo interesante de Punta Médanos es su colección de antiguos naufragios. El más conocido es del vapor alemán Karnak, encallado en 1878, aunque los vestigios del navío Anna, que aparecen dependiendo del movimiento de la arena y el mar, también llaman la atención de los turistas.