La escapada termal que todos buscan: relax total a pocas horas este fin de semana

La escapada cerca de Buenos Aires que te deja como nuevo. Termas, relax y viaje corto: el plan que gana cada fin de semana.

Hace falta frenar. El ritmo diario agota y cada vez más personas eligen escapadas cortas para recargar energía. En la provincia de Buenos Aires, un parque termal gana interés por su entorno, sus aguas y su acceso simple. Es un plan ideal para cortar con la rutina en un fin de semana.

Termas de fin de semana El destino es Termas de Dolores, un complejo que ofrece piscinas de agua termal, espacios de descanso y áreas al aire libre. Sus aguas surgen a más de 40 grados y contienen minerales que ayudan a relajar músculos y reducir tensiones.

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El predio está pensado para el descanso. Hay sectores tranquilos, reposeras y servicios básicos para pasar el día. Muchas personas lo eligen por su ambiente calmo y por la posibilidad de desconectar sin viajar grandes distancias.

Las propiedades del agua termal son valoradas en todo el mundo. El calor favorece la circulación sanguínea y alivia molestias articulares. También genera una sensación de bienestar que se mantiene incluso después de salir del agua.