Cómo y dónde ver el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, circuito y TV en vivo

La Ciudad de Buenos Aires será sede este 26 de abril de un evento especial para los fanáticos del automovilismo: Franco Colapinto recorrerá las calles porteñas al volante de un monoplaza del BWT Alpine Formula One Team en una exhibición única. Será el regreso de un auto de Fórmula 1 al trazado urbano de la capital argentina.

La jornada incluirá además una Fan Zone previa y distintas salidas a pista en una zona emblemática de la ciudad. Allí, el actual piloto de Alpine se mostró entusiasmado por la oportunidad: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera”, comentó.