Cómo y dónde ver el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, circuito y TV en vivo
Franco Colapinto se presentará este 26 de abril en Buenos Aires con un show callejero junto a Alpine. Todo lo que hay que saber para verlo en vivo o por TV.
La Ciudad de Buenos Aires será sede este 26 de abril de un evento especial para los fanáticos del automovilismo: Franco Colapinto recorrerá las calles porteñas al volante de un monoplaza del BWT Alpine Formula One Team en una exhibición única. Será el regreso de un auto de Fórmula 1 al trazado urbano de la capital argentina.
La jornada incluirá además una Fan Zone previa y distintas salidas a pista en una zona emblemática de la ciudad. Allí, el actual piloto de Alpine se mostró entusiasmado por la oportunidad: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera”, comentó.
Cómo será el Road Show de Franco Colapinto
El evento se realizará en la zona del Monumento de los Españoles, con un circuito callejero de aproximadamente dos kilómetros. El trazado comprenderá:
- Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares
- Tramos de Avenida Sarmiento
- Sector lindero al Monumento de los Españoles
A qué hora sale Franco Colapinto a pista
Durante la jornada habrá cuatro apariciones principales:
- 12.45: vuelta con el Lotus E20 ploteado con imagen de Alpine
- 14.30: vuelta con un Mercedes-Benz W196, réplica de la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio
- 15.15: nueva salida con el Fórmula 1 modelo 2012
- 15.55: cierre en bus descapotable del Gobierno de la Ciudad
Cómo ver el Road Show de Franco Colapinto en vivo
La transmisión oficial será exclusiva a través de:
- ESPN
- Disney+ Plan Premium