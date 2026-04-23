Lo reemplazó Franco Colapinto y disparó contra la Fórmula 1 sin filtro: "Me da todo igual"

Logan Sargeant fue el piloto que Williams reemplazó para subir a Colapinto. Tras un año y medio afuera de la Máxima, contó cómo tomó su salida y dónde relanzó su carrera.

Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 en septiembre de 2024 de la mano de Williams Racing. La histórica escudería británica, que hoy atraviesa un presente complicado, decidió cambiar de rumbo con el argentino surgido desde la Fórmula 2 tras reemplazar al estadounidense Logan Sargeant.

Desde ese día, el piloto que hoy compite en el Campeonato Mundial de Resistencia, nunca más volvió a disputar una carrera en la Máxima tras las 15 fechas que corrió y en donde no logró sumar ni siquiera un punto.

Logan Sargeant fue tajante al hablar sobre su paso por la Fórmula 1 Ahora, después de un año y medio afuera de la Fórmula 1, Sargeant fue tajante al recordar su paso por Williams y aseguró queirse significó un alivio personal: “Estoy bastante insensibilizado frente a la Fórmula 1. Creo que esa es la palabra adecuada. Me cansé de la Fórmula 1”, sentenció en una entrevista con Motorsport-Total.com.

Sargeant dejará Williams después de propinarle gastos millonarios. Foto: Fórmula 1 Logan Sargeant disparó contra la Fórmula 1. Foto: Fórmula 1

“Honestamente, me da totalmente igual. Al final, simplemente ya no tenía ganas de estar allí, después de ver cómo trabajaban algunos equipos”, agregó. Luego de concluir esa etapa, decidió tomarse un tiempo de descanso: “Los últimos dos años los pasé relajándome en la playa. Disfruté del tiempo con mis amigos y mi familia. Fue agradable desconectar un poco. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo con ellos”, relató sobre su tiempo en Florida.