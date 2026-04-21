La advertencia de Toto Wolff en la Fórmula 1: apuntó a un fabricante en desventaja

Toto Wolff aseguró que solo hay un equipo que realmente precisa las concesiones ADUO, que ayudan a los fabricantes de la Máxima que se encuentran en desventaja.

Toto Wolff expresó su preocupación respecto al sistema de concesiones ADUO (Oportunidades Adicionales de Mejoría y Desarrollo) y advirtió que se sentiría “muy sorprendido y decepcionado” si los principales equipos reciben ese beneficio. El jefe de Mercedes dejó en claro su postura en medio de un debate que empieza a tomar fuerza dentro de la Fórmula 1.

La definición sobre qué escuderías accederán a estas concesiones se conocería luego del Gran Premio de Canadá, y Wolff apuntó directamente contra la posibilidad de que equipos como Ferrari o McLaren sean incluidos. Según su mirada, permitirlo podría alterar de manera significativa el equilibrio competitivo del campeonato.

El dirigente austríaco remarcó que el objetivo de este sistema es asistir a las estructuras que se encuentran en desventaja, ayudándolas a acortar la brecha con sus rivales, pero sin que eso implique superar a los equipos que ya están en posiciones de liderazgo. En ese sentido, Wolff sugirió que, en el contexto actual, solo proyectos como los de Honda y Aston Martin serían los que realmente necesitan ese tipo de respaldo, dejando entrever su rechazo a una distribución más amplia de las concesiones.

Toto Wolff analiza dejar Mercedes por los malos resultados. Foto: Archivo Toto Wolff dejó en claro que las mejoras ADUO solo las necesitan Aston Martin y Honda. Archivo

Toto Wolff advirtió que solo Honda y Aston Martin necesitan mejoras ADUO "Debe quedar muy claro que, independientemente de las decisiones que se tomen y del equipo al que se le conceda un ADUO, cualquier decisión de este tipo puede tener un gran impacto en el panorama del rendimiento y en la lucha por el campeonato si no se lleva a cabo con absoluta precisión, claridad y transparencia", sentenció el CEO de Mercedes en una conferencia de prensa virtual el pasado lunes.