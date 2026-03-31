La llamativa respuesta de Toto Wolff ante el posible regreso de Christian Horner a la F1: "Tengo sentimientos encontrados"

Toto Wolff se refirió a la posible vuelta de Christian Horner a la Fórmula 1, en un contexto en el que el ex jefe de Red Bull Racing busca reinsertarse en el paddock tras su salida en julio del año pasado. El dirigente de Mercedes no esquivó el tema y reconoció que, por su trayectoria y experiencia en la categoría, Horner sigue siendo una figura con peso propio, capaz de generar interés en distintos proyectos dentro del automovilismo.

Desde su desvinculación, el británico se ha mantenido activo trabajando detrás de escena junto a grupos de inversionistas, con la intención de encontrar una estructura que le permita regresar a la máxima categoría. En ese sentido, su nombre comenzó a circular con fuerza en el entorno de posibles nuevos proyectos, lo que mantiene abierta la puerta a un eventual retorno que, de concretarse, volvería a sacudir el tablero político y deportivo de la Fórmula 1.

Toto Wolff y una llamativa frase sobre la posible vuelta de Horner a la Fórmula 1 "Tengo sentimientos encontrados al respecto. A este deporte le faltan personalidades. Y su personalidad era claramente muy controvertida y eso es bueno para el deporte. Le dije a Fred Vasseur que necesitas a los buenos, los malos y los feos. Y ahora solo quedan los buenos y los feos. El malo se fue", sentenció Toto Wolff en diálogo con Press Association.

toto wolff Toto Wolff aseguró que le gustaría ver a Christian Horner de nuevo en la F1. Instagram @mercedesamgf1 La posible vuelta de Christian Horner sería a través de una participación minoritaria del 24% en Alpine, a la que Mercedes también está asociada. El empresario austríaco negó que la compañía alemana estuviera interesada en comprarlas para anticipar el movimiento del exjefe de equipo de Red Bull.