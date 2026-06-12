La particular teoría de Beto Casella sobre las promesas mundialistas: "Hablamos después de la cuarta"

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron. En esta sección de MDZ , los protagonistas de distintas generaciones reviven cómo fue ser testigos de los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección Argentina. En esta oportunidad, Beto Casella se sumó al viaje en el tiempo para repasar tres postales de felicidad popular que marcaron su vida y la de millones de argentinos.

La primera estrella de la Albiceleste encontró a un Beto Casella adolescente, viviendo la transición a la adultez en un contexto social y político sumamente complejo para el país. Sin embargo, el desahogo futbolístico en las calles quedó grabado a fuego en su memoria.

"En el 78 subí a un camión yendo a festejar al Obelisco con 18 años, en una etapa jodida del país, pero felices", recordó el periodista sobre la histórica tarde de junio tras ganarle a Países Bajos.

Ocho años más tarde, la consagración en el Mundial de México 1986 lo encontró con otra madurez, pero con la misma pasión de siempre. El living de una casa común se convirtió en el búnker de la felicidad gracias a la gesta de Diego Armando Maradona.

"Estábamos abrazados con un grupo de amigos en la casa de un amigo. También fuimos a festejar y a agradecerle al Diego", rememoró Casella, sintetizando el sentimiento de gratitud colectiva que despertó aquel equipo de Carlos Bilardo.

2022: Caravana por Corrientes y la magia de abrazar a un extraño

La tercera estrella de la mano de Lionel Messi en Qatar 2022 devolvió a Casella a las calles de Buenos Aires, esta vez para ser testigo de una de las movilizaciones populares más grandes de la historia argentina.

Para Beto, el verdadero valor de la consagración en el Lusail no estuvo en el living de su casa, sino en la mística de la calle Corrientes: "Fue una caravana por la calle Corrientes hasta el Obelisco, fundido entre miles de personas. Una cosa muy emocionante".

En ese sentido, el conductor destacó el fenómeno social que solo el fútbol puede generar en el país: "Lo más lindo fue el abrazo con alguien a quien nunca viste en tu vida, como si fuera tu hermano".

¿Hay promesa para la cuarta estrella?

Fiel a su estilo pragmático y directo, Casella prefirió no caer en cábalas ni juramentos extremos de cara a los próximos desafíos de la Scaloneta. Ante la consulta sobre si realizaría alguna promesa, Beto cerró con una frase letal y desafiante: "Promesas no hago... pero volvemos a hablar después de la obtención de la cuarta".