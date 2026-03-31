La emoción de Colapinto al confirmarse su exhibición en Buenos Aires: "Será uno de los momentos más especiales de mi vida"

Tras confirmarse que hará una exhibición el 26 de abril en Palermo, Franco Colapinto expresó su felicidad por volver al país y manejar frente a su público.

El sueño de los fanáticos de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Argentina se hará realidad: esta mañana se confirmó la que el piloto de Alpine, quien no tendrá actividad en la Máxima durante todo abril debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, hará una exhibición en Buenos Aires el domingo 26 de abril.

El recorrido que hará el oriundo de Pilar se extenderá por unos 900 metros sobre la Av. del Libertador, donde además habrá un box, para luego, en el Monumento a los Españoles, tomar la Av. Sarmiento hasta la intersección con Figueroa Alcorta (otros 400m). Además, el piloto de 23 años manejará un Lotus E20 del año 2012 con la estremecedora música del viejo motor V8 y podría contar con algunas actualizaciones para que sea lo más parecido al A526 (actual monoplaza de la escudería francesa).

La felicidad de Franco Colapinto al confirmarse la exhibición en Buenos Aires Tras confirmarse la noticia, Franco Colapinto habló sobre el evento y no pudo ocultar la emoción de volver a correr ante su público y en su tierra natal: "Será uno de los momentos más especiales de mi vida", sentenció en primera instancia.

Colapinto Franco Colapinto y su felicidad por correr en Buenos Aires. @AlpineF1Team “Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, añadió.

Por último, el número 43 subió una historia a su cuenta de Instragram con un mensaje de invitación a todos sus fanáticos: "Nos vemos en casitaaa. Vengan todos !!!". Por su parte, Alpine también se expresó en sus redes: “Un día histórico. Domingo 26 de abril. El Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lo mejor está llegando”.