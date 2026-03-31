Franco Colapinto llega a Argentina para correr en Buenos Aires: día, hora y lugar

Franco Colapinto se alista para protagonizar un evento sin precedentes en su ciudad natal: Buenos Aires volverá a ver un auto de Fórmula 1 en acción en plena vía pública.

El piloto argentino manejará un monoplaza E20 de 2012, equipado con motor Renault V8 y con la imagen del equipo BWT Alpine Formula One Team, en un circuito callejero que se montará en el barrio de Palermo el 26 de abril de 2026. Será la primera vez en 14 años que un auto de la máxima categoría recorra las calles porteñas.

Además, Franco Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires , en un hecho que promete marcar un hito para el automovilismo nacional y para los fanáticos del país.

“Correr en casa con un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más importantes de mi vida. Es una forma de agradecer el apoyo que recibí desde chico, que me impulsa a seguir persiguiendo mis sueños”, expresó el piloto, quien destacó el acompañamiento constante del público argentino.

El evento, denominado “ Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”, busca posicionar a la ciudad dentro del circuito global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1 , una disciplina que atraviesa un fuerte crecimiento a nivel mundial.

Colapinto CABA

Para la ocasión, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un trazado urbano de aproximadamente dos kilómetros, donde se realizarán dos exhibiciones principales a lo largo de la jornada.

La propuesta incluirá distintos espacios para el público: un sector de acceso libre y gratuito, áreas exclusivas con entradas pagas como Fan Zone, tribunas y sectores Hospitality, además de actividades interactivas, entretenimiento y visitas a boxes para quienes adquieran experiencias premium.

Colapinto GP de Japón @AlpineF1Team

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca reforzar su perfil como sede de eventos deportivos internacionales y consolidar su posicionamiento como capital del deporte y el entretenimiento.

Entre las empresas que acompañan el evento figuran Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola, Heineken y Mercado Pago, entre otros sponsors.

La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, mientras que la producción general estará en manos de MICA Comunicaciones 360 junto a Dale Play.

La preventa de entradas comenzará el 6 de abril a las 16, con beneficios exclusivos para usuarios de Mercado Pago, mientras que la venta general se habilitará al día siguiente en el mismo horario. Más información y tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del evento.