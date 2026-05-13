Atento, Colapinto: la F1 anunció un cambio en el reglamento que se implementará a partir del GP de Canadá

La Fórmula 1 llegará al Gran Premio de Canadá con una nueva normativa impulsada por el accidente entre Colapinto y Oliver Bearman en Japón.

La FIA continúa introduciendo cambios técnicos con el objetivo de corregir algunos de los problemas que surgieron en la Fórmula 1 a partir del reglamento 2026. En ese contexto, el ente rector confirmó una nueva medida que comenzará a aplicarse desde el Gran Premio de Canadá.

La decisión tomó fuerza tras el impactante accidente protagonizado por Oliver Bearman en Gran Premio de Japón. El piloto británico perdió el control de su monoplaza mientras intentaba esquivar a Franco Colapinto en una situación vinculada a la gestión de energía en pista.

A partir de ese episodio, la categoría entendió que era necesario reforzar los mecanismos de seguridad y ofrecer mayor información visual entre los pilotos para evitar diferencias repentinas de velocidad. Por eso, la FIA avanzó en una normativa que buscará hacer más clara la situación energética de cada auto durante la carrera.

La F1 anunció un cambio en el reglamento que se implementará a partir del GP de Canadá Fórmula 1 largada GP Miami La Fórmula 1 sigue modificando su reglamento. EFE

Según reveló el sitio SoyMotor, los monoplazas deberán incorporar luces traseras capaces de cambiar de color. En total serán tres tonalidades —morado, azul y amarillo— y cada una representará un estado diferente del deployment de energía que está utilizando el coche en ese momento.