¡Al límite! La impresionante reacción de Franco Colapinto para evitar impactar contra el Haas de Bearman

Oliver Bearman perdió el control al intentar un sobrepaso y cruzó la pista justo delante del Alpine de Colapinto.

Bearman se accidentó y Colapinto reaccionó a tiempo para evitar el impacto.

Franco Colapinto recién salía de una buena parada en boxes (2.9), cuando tuvo que esquivar el Haas de Oliver Bearman que cruzó la pista justo por delante del auto del argentino de manera peligrosa e inesperada.

Afortunadamente, Colapinto pudo esquivar el Haas y continuar en pista. La carrera, en ese momento liderada por Kimi Antonelli, siguió varias vueltas con auto de seguridad.