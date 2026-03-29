¡Al límite! La impresionante reacción de Franco Colapinto para evitar impactar contra el Haas de Bearman
Oliver Bearman perdió el control al intentar un sobrepaso y cruzó la pista justo delante del Alpine de Colapinto.
Franco Colapinto recién salía de una buena parada en boxes (2.9), cuando tuvo que esquivar el Haas de Oliver Bearman que cruzó la pista justo por delante del auto del argentino de manera peligrosa e inesperada.
Bearman intentó adelantar el Alpine del piloto argentino en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, cuando perdió el control de su auto, se salió de pista y cruzó hacia el otro sector, impactando contra las contenciones.
Afortunadamente, Colapinto pudo esquivar el Haas y continuar en pista. La carrera, en ese momento liderada por Kimi Antonelli, siguió varias vueltas con auto de seguridad.
Así fue el accidente de Oliver Bearman en Suzuka
Si bien Bearman pudo bajarse del Haas por sus propios medios, en las imágenes se puede ver adolorido y sin poder apoyar su pie derecho.