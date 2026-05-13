La decisión del Benfica que podría complicar la negociación de Mourinho con el Real Madrid

Luego de una temporada para el olvido y en medio del escándalo Valverde-Tchouámeni, el Real Madrid comenzó con la reestructuración del plantel pensando en la próxima temporada. Y uno de los movimientos que hará es ir a buscar a un DT para reemplazar a Álvaro Arbeloa: el nombre que pica en punta es José Mourinho.

El histórico entrenador portugués, que actualmente se encuentra dirigiendo al Benfica de Otamendi, ya dio a conocer sus condiciones para tener una segunda etapa en el club madridista, donde estuvo entre 2010 y 2013 y conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Ante estos fuertes rumores que lo vinculan al Merengue, Rui Costa, presidente del cuadro luso se movió rápido y tomó una decisión con Mourinho: le presentó una oferta formal de renovación de contrato, según informó el diario deportivo portugués Récord.

Benfica le ofreció la renovación de contrato a Mourinho en medio de los rumores que lo vinculan al Madrid José Mourinho.jpg En medio de los rumores sobre una posible vuelta al Madrid, Benfica le ofreció la renovación a Mourinho. Fenerbahçe

Ahora quien tendrá que tomar la decisión será The Special One, quien tiene contrato con el Benfica hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que abre una ventana de diez días tras el último compromiso por la Liga Nos para que ambas partes decidan si siguen juntos en 2027. Es por ello que la respuesta de Mou recién se sabrá la próxima semana cuando las Águilas cierren su participación en el certamen local ante el Estoril.