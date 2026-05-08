Bombazo del Real Madrid tras la pelea Valverde-Tchouaméni: negocia con un DT de renombre mundial

En medio de un clima de máxima tensión en Real Madrid , la figura de Álvaro Arbeloa quedó en el centro de las críticas como uno de los principales apuntados por el descontrol que atraviesa el vestuario. Las internas entre futbolistas, la falta de autoridad y los resultados irregulares alimentaron un escenario de crisis que puso en duda la continuidad del entrenador. Algo que se vio potenciado por la feroz pelea entre Valverde y Tchouaméni.

En ese contexto, el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercados de pases, aseguró que representantes del club se reunieron a comienzos de esta semana con los agentes de José Mourinho para profundizar las conversaciones sobre un posible regreso al banco merengue. Según trascendió, el técnico portugués habría pedido control total sobre el vestuario como condición principal para asumir el cargo.

Además, también dio detalles claves de cómo avanzaron las negociaciones entre ambas partes : "Se están llevando a cabo conversaciones directas entre el Real Madrid y el entorno de José Mourinho . El técnico portugués está muy interesado en regresar al club y siente que todavía hay asuntos inconclusos en el Real Madrid ".

De acuerdo con la información del periodista italiano, Mourinho pretende mantener una charla detallada sobre estrategia, presupuesto y proyecto deportivo. En cuanto a las condiciones contractuales y su predisposición para regresar, el entrenador estaría completamente listo para asumir el desafío. La decisión final, sin embargo, dependerá exclusivamente de Florentino Pérez, quien mantiene una excelente relación con el portugués.

La reunión representó un avance importante en las negociaciones y reactivó la ilusión de un posible segundo ciclo de “The Special One” en el Santiago Bernabéu. Actualmente al mando del Benfica, Mourinho habría priorizado al Real Madrid por encima de cualquier propuesta proveniente de Inglaterra.

Mientras el equipo se prepara para los próximos compromisos, incluido el clásico frente a Barcelona, tras el escándalo Valverde-Tchouaméni la posibilidad del regreso de Mourinho genera enorme expectativa y divide opiniones dentro del madridismo. El desenlace de la situación podría definirse en las próximas semanas.