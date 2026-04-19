Eliminado en Champions y lejos en LaLiga, Real Madrid pone en carpeta a un DT con pasado en el club

El presente del Real Madrid abre interrogantes de cara al futuro inmediato. Tras la eliminación en la Champions League y con una desventaja considerable en LaLiga cuando quedan pocas fechas por disputarse, la dirigencia ya comenzó a trabajar en la planificación de la próxima temporada .

En ese escenario, una de las decisiones centrales pasa por definir quién será el entrenador. Todo indica que habrá cambios en el banco y, mientras se aguarda una reunión clave en los próximos días, empiezan a tomar fuerza distintos nombres para ocupar ese lugar.

En un primer momento, las alternativas apuntaban a perfiles como Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp. Sin embargo, en las últimas horas surgió una posibilidad que rápidamente generó repercusión.

Según informó Mundo Deportivo, comenzó a tomar impulso la chance de que José Mourinho tenga un nuevo ciclo en el club. El entrenador portugués, que ya dirigió al equipo entre 2010 y 2013, aparece nuevamente en el radar de la dirigencia.

Desde Portugal, medios locales reflejaron versiones similares que alimentan esta posibilidad. A sus 63 años y con un recorrido por equipos como Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma y otros, el técnico podría volver a un escenario que conoce bien.

Señales abiertas para Real Madrid

Consultado recientemente sobre su futuro, Mourinho evitó dar definiciones concretas. En una conferencia de prensa previa a un partido en Portugal, respondió con ironía ante la consulta de un periodista, generando una situación distendida sin confirmar su continuidad.

Si bien no mencionó directamente al Real Madrid, su respuesta dejó abierta la puerta a distintas interpretaciones. Su vínculo vigente con Benfica no impide que surjan especulaciones en torno a un posible cambio de rumbo.

Pasaron más de diez años desde su salida del club, donde consiguió títulos locales y llegó en varias oportunidades a instancias decisivas en Europa. Aquel ciclo marcó una etapa en la que el equipo buscó competir al máximo nivel frente a sus principales rivales.

Curiosamente, en aquel plantel coincidieron nombres que hoy tienen relación con el presente del club, aunque ya no quedan futbolistas de esa etapa dentro del equipo actual. Un eventual regreso representaría un nuevo capítulo en la carrera de Mourinho y una apuesta fuerte de la dirigencia para reconfigurar el proyecto deportivo.