Preocupación por un futbolista del Real Madrid que fue hospitalizado: pérdida de peso y dudas sobre su regreso

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio encendió las alarmas en las últimas horas luego de ser hospitalizado tras presentar una evolución negativa en su estado de salud. El defensor, que arrastraba un cuadro de gastroenteritis, debió someterse a estudios médicos ante el empeoramiento de los síntomas.

La situación generó preocupación en el entorno del club, ya que el jugador no pudo ser parte de la delegación que viajó a Alemania para disputar un compromiso clave por la Champions League.

En medio de este escenario, su estado físico y su disponibilidad para los próximos encuentros quedaron bajo evaluación médica.

Raúl Asencio venía atravesando molestias desde comienzos de la semana y tuvo que retirarse antes de finalizar la última práctica previa al viaje del equipo. A partir de ese momento, su evolución no fue la esperada.

Según trascendió, el futbolista perdió alrededor de seis kilos debido al cuadro digestivo, lo que motivó su traslado a un centro de salud para realizar estudios más exhaustivos y mantenerlo bajo observación.

Además, este no sería un episodio aislado. En los últimos meses ya había sufrido otros problemas de salud, incluyendo episodios virales y cuadros febriles, lo que incrementa la atención sobre su recuperación.

raúl asencio1 Preocupación por la salud de Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid. Instagram @asencio

Preocupación por la salud de Raúl Asencio

Mientras se aguardan resultados de los estudios para determinar el origen del virus, desde España señalan que el defensor será baja para el próximo compromiso del equipo.

Incluso, su presencia en el siguiente partido también está en duda, ya que su evolución dependerá de cómo responda al tratamiento en los próximos días.

Por el momento, el club no emitió un parte médico oficial, aunque el caso genera inquietud por la seguidilla de inconvenientes físicos que afectaron al jugador en el último tiempo.