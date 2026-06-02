Bombazo: cómo es el ambicioso plan de River para repatriar a Franco Mastantuono y al Diablito Echeverri

Mientras busca refuerzos de jerarquía para el segundo semestre, River trabaja en silencio sobre dos nombres que generan ilusión.

River sueña en grande y apunta a dos regresos que ilusionan a todos los hinchas.

River prepara un mercado de pases fuerte y, además de los nombres de Ángel Correa, Thiago Almada, Rafael Santos Borré y Giovanni Simeone, puso la mira en dos joyitas de la casa muy queridas por los hinchas: Franco Mastantuono y Claudio Echeverri. La idea es consultar a Real Madrid y Manchester City sobre la posibilidad de obtenerlos a préstamo por una temporada.

El caso de Mastantuono aparece como el más complejo. El mediocampista fue transferido al Real Madrid en una operación millonaria, pero su primera temporada no terminó como esperaba. Luego de un arranque prometedor, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y fue quedando relegado detrás de otras figuras del plantel.

Franco Mastantuono @RealMadrid

La situación se agravó cuando quedó afuera de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. En España aseguran que el club analizará alternativas para su futuro y, aunque una vuelta a la Argentina parece difícil, en River consideran que vale la pena realizar el intento.

Con Echeverri ocurre algo similar. El Diablito ya estuvo en el radar millonario durante el mercado anterior, pero Manchester City decidió mantenerlo en Europa. Durante el último semestre jugó cedido en Girona, donde disputó 17 partidos y sufrió el descenso a la Segunda División española.