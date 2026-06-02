Dónde ver el Mundial 2026: una plataforma confirmó la cobertura completa del torneo

Cada vez que se acerca un Mundial 2026 aparece la misma pregunta. No importa si falta un año, seis meses o apenas unas semanas para el inicio del torneo. Los hinchas quieren saber dónde podrán ver los partidos. Con la edición 2026 cada vez más cerca, esa incógnita empezó a despejarse para los argentinos después de un anuncio que involucra a dos de los grandes protagonistas del negocio del streaming y el deporte.

Prime Video confirmó la incorporación de DSPORTS a su oferta de contenidos en Argentina. La novedad tiene un atractivo inmediato para cualquier fanático del fútbol: quienes contraten la señal deportiva a través de la plataforma podrán acceder a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde el encuentro inaugural hasta la gran final que se disputará en Norteamérica.

Aunque el Mundial comenzará recién en 2026, el interés de los aficionados ya es enorme. No se trata solamente de las entradas o de la posibilidad de viajar a Estados Unidos, México o Canadá. También existe una expectativa creciente por conocer cómo y dónde se podrá seguir cada partido.

La próxima Copa del Mundo tendrá una dimensión inédita. Será la primera con 48 selecciones participantes y un total de 104 encuentros distribuidos en tres países. Esa expansión convertirá al torneo en el más extenso de la historia y obligará a los fanáticos a buscar opciones que les permitan seguir la competencia completa sin depender de múltiples servicios.

En ese contexto aparece la alianza entre Prime Video y DSPORTS. A partir del 2 de junio, los usuarios argentinos pueden sumar la señal deportiva mediante una suscripción adicional y acceder a toda su programación en un mismo entorno digital.

Mucho más que los partidos

La propuesta no se limita a las transmisiones en vivo. Quienes accedan al servicio también tendrán disponibles programas especiales, análisis tácticos, coberturas desde las ciudades sede, entrevistas exclusivas y resúmenes de cada jornada.

En total, la cobertura superará las 1.000 horas de contenido relacionado con el Mundial. Para muchos hinchas, esa oferta puede resultar tan atractiva como los propios encuentros, especialmente en un torneo que se extenderá durante varias semanas y que movilizará a millones de personas alrededor del planeta.

La experiencia también fue pensada para quienes consumen contenido desde diferentes dispositivos. Los usuarios podrán acceder a los partidos desde teléfonos celulares, tablets, computadoras y Smart TVs compatibles, una modalidad que ya se volvió habitual para buena parte de las nuevas generaciones.

El deporte gana espacio en el streaming

Detrás de este anuncio hay una tendencia que viene creciendo desde hace varios años. Las plataformas dejaron de competir únicamente por series y películas. Ahora también buscan quedarse con algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo.

En el caso de DSPORTS, el catálogo va mucho más allá del Mundial. La señal transmite competencias como la CONMEBOL Sudamericana, LaLiga de España, la Coppa Italia, la EuroLeague de básquet, torneos FIBA, la Copa Davis y algunas de las carreras más importantes del ciclismo internacional.

Por eso, la llegada de DSPORTS a Prime Video no solo representa una novedad para los fanáticos que ya cuentan los días para la Copa del Mundo. También marca un nuevo capítulo en una batalla cada vez más intensa entre las plataformas de streaming, que encontraron en el deporte en vivo uno de los contenidos más valiosos para atraer y retener suscriptores. Y con un Mundial de 104 partidos en el horizonte, pocas cartas parecen tan fuertes como esa.