Mundial 2026: qué documentos necesitan los argentinos para ingresar a Canadá como turistas

Para muchos argentinos, organizar un viaje al Mundial 2026 ya dejó de ser solamente una cuestión de entradas, pasajes o alojamiento. A medida que se acerca el torneo, empezó a aparecer otra preocupación que suele pasar desapercibida hasta último momento: la documentación necesaria para ingresar a los países sede.

Y en el caso de Canadá, los requisitos pueden variar bastante según la situación migratoria de cada viajero. Aunque muchas personas creen que todos los argentinos necesitan una visa tradicional para entrar al país, la realidad es un poco más compleja. Canadá mantiene distintos mecanismos de ingreso para turistas y, en algunos casos específicos, existe la posibilidad de viajar únicamente con una autorización electrónica conocida como eTA. Por eso, antes de avanzar con reservas o itinerarios, especialistas recomiendan revisar qué trámite corresponde en cada caso.

La mayoría de los ciudadanos argentinos que viajan por turismo necesitan una visa de visitante, también llamada Visitor Visa o TRV. Este permiso permite ingresar a Canadá para estadías temporales y debe gestionarse previamente a través del sistema migratorio canadiense.

Sin embargo, existe una excepción que comenzó a generar muchas consultas desde que Canadá flexibilizó parte de sus requisitos para los argentinos. Aquellas personas que tuvieron una visa canadiense durante los últimos diez años o que cuentan actualmente con una visa estadounidense válida pueden ser elegibles para solicitar una eTA en lugar de una visa tradicional, siempre que ingresen al país por vía aérea.

La eTA funciona como una autorización electrónica vinculada al pasaporte. Su trámite es más simple, se realiza online y tiene un costo de 7 dólares canadienses. Una vez aprobada, puede tener una validez de hasta cinco años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado para solicitarla.

Los documentos que conviene revisar con tiempo

Uno de los errores más frecuentes aparece cuando los viajeros descubren demasiado tarde que su pasaporte está próximo a vencer o que no cumplen con los requisitos necesarios para solicitar una eTA. Por ese motivo, las autoridades migratorias recomiendan verificar toda la documentación antes de iniciar la planificación del viaje.

Además del pasaporte vigente, quienes tramiten una visa tradicional pueden tener que presentar documentación adicional relacionada con fondos económicos, motivos del viaje, itinerarios y datos biométricos. En varios casos, Canadá exige el registro de huellas dactilares y fotografía digital como parte del procedimiento migratorio.

Lo que ocurre al llegar al país

Tener una visa aprobada o una eTA vigente no garantiza automáticamente el ingreso. Al arribar a Canadá, los viajeros quedan sujetos a los controles habituales de la Agencia de Servicios Fronterizos, que puede solicitar documentación complementaria y realizar preguntas vinculadas al viaje.

Las autoridades suelen requerir información sobre alojamiento, duración de la estadía, pasajes de regreso y medios económicos para afrontar los gastos durante la permanencia en el país. Por eso, especialistas en migración recomiendan viajar con reservas, comprobantes y documentación fácilmente accesible en caso de ser requerida durante el ingreso.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la demanda de información sobre requisitos migratorios continúa creciendo. Para quienes sueñan con viajar a Canadá para seguir a la Selección o disfrutar del torneo, el consejo que más se repite es sencillo: revisar la documentación con anticipación. Porque mientras las entradas pueden agotarse y los vuelos subir de precio, resolver a tiempo los trámites migratorios sigue siendo uno de los pasos más importantes para evitar complicaciones cuando llegue el momento de viajar.