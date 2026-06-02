Paul Simon y Argentina: el gran cruce del Mundial en Kansas City

La noche del próximo martes 16 de junio será inolvidable para Kansas City. Mientras la selección argentina debutará contra Argelia en el Mundial 2026 , la misma ciudad recibirá a Paul Simon , una de las leyendas de la música mundial. La coincidencia resume la explosión cultural que vive la sede estadounidense gracias a la Copa del Mundo.

Imágenes extraídas de los portales que venden entradas tanto para el debut de Argentina como para el recital de Paul Simon. En ambos figura como inicio de los eventos a las 20 horas (8 pm).

Bob Dylan también se suma al fervor mundialista

Los recitales con mayor atractivo internacional en Kansas City para quienes viajen desde Argentina son -además de Paul Simon:

Bob Dylan (4 de julio).

(4 de julio). The Fray (14 de julio).

Jon Batiste (17 de julio).

Sarah McLachlan (24 de julio).

Don Toliver (17 de junio).

Además, Kansas City tendrá durante todo el Mundial actividades paralelas como festivales gratuitos, fan zones, intervenciones artísticas de la muestra urbana Parade of Hearts, mercados culturales y eventos musicales al aire libre vinculados a la Copa del Mundo.

Una ciudad transformada por el Mundial 2026

La Copa del Mundo está acelerando una verdadera explosión cultural en Kansas City. Además de los partidos, la ciudad suma recitales internacionales, festivales al aire libre, espectáculos gratuitos en fan zones y actividades en escenarios como T-Mobile Center, Starlight Theatre y Grinders.

paulsimonofficial Una reciente foto de Paul Simon en Praga, República Checa. Instagram de Paul Simon

El 7 de diciembre de 1991 Paul Simon vino a la Argentina y dio un recital en River. Nito Mestre fue uno de los teloneros.