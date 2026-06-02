Marcelo Bielsa sorprendió a todo Uruguay al decir qué cambiaría de su carrera con tal de salir campeón del mundo

Bielsa reflexionó sobre la ilusión de los hinchas, el peso de la responsabilidad y lo que estaría dispuesto a resignar por alcanzar la gloria máxima.

Bielsa analizó sobre el peso de la responsabilidad y lo que estaría dispuesto a resignar por alcanzar la gloria máxima.

Marcelo Bielsa comenzó a vivir la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 y este lunes dejó varias reflexiones durante una extensa conferencia de prensa con la selección de Uruguay. El entrenador habló de la expectativa que genera la Copa del Mundo y sorprendió con una confesión sobre lo que estaría dispuesto a entregar a cambio de levantar el trofeo.

La Celeste integrará el Grupo D junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. En ese contexto, Bielsa rechazó la idea de que exista poco entusiasmo por el torneo y aseguró que tanto en Uruguay como en Argentina sigue percibiendo ilusión, expectativa y placer por la llegada de la máxima cita del fútbol.

El técnico también profundizó sobre la responsabilidad que implica conducir una selección nacional. Para explicarlo recordó una conversación con Eduardo Berizzo cuando asumió al frente de Argentina. "Cuando vas de Ezeiza al Monumental, te subís al colectivo y te ponen una piedra de mil kilos en la espalda", relató sobre el peso de hacerse cargo de los sueños de millones de personas.

La confesión de Bielsa sobre qué entregaría a cambio de un Mundial La confesión de Bielsa sobre el Mundial que sacudió a Uruguay @AUFTV

Fue entonces cuando llegó la frase que más repercusión generó. "Yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna... Si todo lo que gané en los años que estoy aquí -y juro que lo haría- me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o campeón del mundo, ¿quién no lo paga?", expresó el rosarino, dejando en claro la magnitud que tiene para él la posibilidad de lograr un título mundial.