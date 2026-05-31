La frase sin filtro de Josema Giménez tras una polémica decisión de Bielsa en la lista de Uruguay para el Mundial

Giménez fue más allá y destacó el peso que tiene su compañero dentro del grupo. “Siempre fue el alma del equipo”, aseguró, al tiempo que cuestionó los comentarios que circularon sobre el mediocampista en las últimas semanas.

Josema Giménez y su enojo por la no convocatoria de Nández al Mundial.

Josema Giménez y su enojo por la no convocatoria de Nández al Mundial

El zaguero apuntó especialmente contra algunas críticas mediáticas y en redes sociales. “Se puede criticar futbolísticamente, como a cualquier jugador, pero decir barbaridades sobre su persona me hace enojar muchísimo”, expresó.

Además, recordó el compromiso que tuvo Nández con la selección durante los últimos años y rechazó que se lo responsabilice por el mal rendimiento colectivo en algunos amistosos recientes. Según Giménez, el equipo completo debe hacerse cargo de los resultados y no señalar a un solo futbolista.

Un mensaje contundente para los críticos

Nández uruguay La ausencia de Nahitan Nández en el Mundial 2026 podría abrirle la puerta a su regreso a Boca antes de lo esperado. @nahitannandez25

El defensor cerró su postura con un mensaje directo en respaldo de todos sus compañeros. "Si tienen algo para decir respecto a la persona de mis compañeros, que vengan y me lo digan a mí", lanzó, visiblemente molesto por la situación.

Mientras tanto, Uruguay se prepara para afrontar el Mundial 2026 con una nómina renovada y varias caras nuevas. Sin embargo, la ausencia de Nández continúa siendo uno de los temas más debatidos alrededor de la Celeste a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.