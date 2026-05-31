No se vio en TV: el gesto de Di María con los hinchas de Central tras la dura eliminación ante Estudiantes

La caída por 3-0 ante Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes dejó golpeado a Rosario Central . El equipo de Jorge Almirón nunca logró hacer pie en Córdoba y terminó despidiéndose de la Copa Argentina frente a un rival que fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

Una vez consumada la eliminación, todas las miradas apuntaron a Ángel Di María . El capitán y referente del Canalla se acercó hacia el sector donde estaban ubicados los hinchas rosarinos y realizó un gesto de disculpas que no fue captado por la transmisión oficial.

Antes de retirarse rumbo a los vestuarios, el Fideo levantó sus manos hacia la tribuna y agradeció el acompañamiento de los simpatizantes, al mismo tiempo que pidió disculpas por la actuación del equipo. A pocos metros observaba Jorge Almirón, otro de los apuntados por el complicado presente futbolístico.

La derrota profundizó una racha negativa para Rosario Central , que en las últimas semanas también sufrió la eliminación en el Torneo Apertura frente a River y perdió el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores tras caer ante Independiente del Valle.

Una tarde difícil para Di María y Rosario Central

Embed #EDLP "FIDEO SECANUCA" la hinchada del Pincha ya lo saluda a Di María desde temprano. pic.twitter.com/KkgdX8uXnr — Matias Coffe️ (@MatiasCaffe) May 31, 2026

Durante el encuentro también hubo momentos incómodos para Di María. Desde la parcialidad de Estudiantes bajaron cánticos dirigidos al campeón del mundo ("Fideo secanuca"), una situación que ya había vivido semanas atrás durante la semifinal del Apertura disputada en el estadio Monumental, como reproche al vínculo que lo une con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

Más allá de los cuestionamientos y del duro momento deportivo, el delantero volvió a asumir el protagonismo en una noche adversa. Con Rosario Central eliminado y sin respuestas dentro de la cancha, eligió dar la cara frente a los hinchas en una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.