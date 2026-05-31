Estudiantes de La Plata goleó 3-0 al Central de Di María y se metió en los octavos de la Copa Argentina
Con goles de Carrillo, Palacios -de penal- y Amondarain, Estudiantes vapuleó a Rosario Central en el Kempes. El equipo de Di María terminó con diez y dejó una imagen preocupante.
Estudiantes de La Plata goleó 3-0 a Rosario Central en uno de los duelos más atractivos y picantes de los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el Pincha eliminó al equipo de Ángel Di María, que terminó con diez por la expulsión de Ibarra.
En el primer ataque profundo de Estudiantes, Guido Carrillo aprovechó un buen centro de Tobio Burgos para meter un cabezazo letal desde la puerta del área grande y abrió el marcador en Córdoba.
Guido Carrillo marcó el 1-0 de Estudiantes de La Plata
Tiago Palacios anotó el 2-0 de penal para el Pincha
Mikel Amondarain decoró la goleada del Pincha
Central terminó eliminado, goleado y con un hombre menos
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