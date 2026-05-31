Con un doblete de Saccone, Deportivo Maipú lo dio vuelta y venció 3-2 a Chacarita en un partidazo

Deportivo Maipú derrotó 3-2 a Chacarita Juniors por la 16ª fecha de la Primera Nacional , en un partido realmente electrizante en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Con esta victoria, el elenco dirigido por Mariano Echeverría se recuperó de la derrota en el derby ante San Martín de San Juan y se ubica sexto en la Zona B.

La primera situación clara fue para la visita a los 17 minutos, cuando Juan Cruz Giacone ganó de cabeza y obligó a una gran atajada de Enrique Bologna, que desvió la pelota al córner.

A los 29', Chacarita tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un penal sancionado por una infracción de Santiago Paulini sobre Sebastián Ramírez. Sin embargo, Mario Sanabria estrelló su remate en el palo y Maipú se salvó.

El Botellero respondió sobre el cierre de la primera etapa con un zurdazo de Marcelo Eggel que encontró otra notable intervención de Bologna para mantener el cero.

"Mario Sanabria"Por el penal que erró el jugador de Chacarita ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/T6ji2XudaJ

Ya en el comienzo del complemento, Maipú contó con un penal por una falta de Francisco Facello sobre Juan Pablo Gobetto. Eggel se hizo cargo de la ejecución y, con un remate al medio del arco, puso el 1-0 para el Cruzado.

Marcelo Eggel abrió la cuenta para el Cruzado

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Chacarita reaccionó en el complemento y en apenas dos minutos cambió la historia del partido. A los 18', tras una pelota parada, Julián Velázquez bajó de cabeza dentro del área y Maximiliano Meléndez sorprendió con una espectacular chilena para marcar el 1-1.

Golazo de Meléndez para el 1-1 de Chaca

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El golpe dejó sentido a Deportivo Maipú, que no logró reacomodarse y volvió a sufrir enseguida. A los 20', el Funebrero recuperó y salió rápido de contraataque para aprovechar los espacios que dejó el conjunto mendocino.

La jugada terminó con Lorenzo Brun recibiendo por la izquierda, perfilándose hacia el centro y sacando un derechazo preciso que se clavó en el ángulo de Nahuel Galardi para decretar el 2-1 y completar la remontada visitante.

Chacarita se puso 2 a 1 en tres minutos

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Chacarita estuvo a centímetros de ampliar la ventaja a los 31 minutos del segundo tiempo. Mario Sanabria ganó de cabeza tras un centro desde la izquierda y su remate se estrelló en el palo derecho de Nahuel Galardi.

Sin embargo, Maipú reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 34'. Tomás Silva sacó un potente remate dentro del área que Enrique Bologna alcanzó a rechazar, pero el rebote le quedó servido a Franco Saccone, que definió de derecha para establecer el 2-2.

Saccone empató para el Cruzado

Franco Saccone fue el héroe de Maipú Franco Saccone fue el héroe de Maipú @LPFPlay

Impulsado por su gente, el Cruzado fue por más y consiguió dar vuelta el resultado apenas tres minutos después. Tras una contra que nació por la izquierda, Marcelo Eggel condujo por el centro y, luego de una serie de rebotes, dejó mano a mano a Saccone, que definió con una sutil vaselina por encima de Bologna para marcar el 3-2 y desatar la fiesta en la Fortaleza.

Doblete de Saccone para el triunfazo de Maipú

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Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú para darle vuelta el partido a Chacarita en 2 minutos. https://t.co/3lYYDsySk5 pic.twitter.com/GRzgtV6tC4 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 31, 2026

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Chacarita