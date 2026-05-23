Deportivo Maipú cayó 2-1 con San Martín en San Juan y se quedó sin invicto en la era Mariano Echeverría

Deportivo Maipú no tuvo una buena tarde en San Juan y perdió 2-1 frente a San Martín de San Juan por la fecha 15 de la Primera Nacional . Así, se terminó el invicto de Mariano Echeverría , que acumulaba seis partidos sin derrotas desde su llegada al Cruzado.

El equipo mendocino nunca logró sentirse cómodo en el estadio Hilario Sánchez. Durante gran parte del encuentro fue superado por el Verdinegro, especialmente en el primer tiempo, donde el local manejó mejor la pelota y encontró espacios por las bandas para lastimar.

Cuando parecía que el descanso llegaba con empate sin goles, San Martín golpeó en el cierre de la primera parte. A los 43 minutos, Gabriel Hachen recibió en la medialuna y sacó un zurdazo que se desvió levemente antes de clavarse en el ángulo para el 1-0.

En el complemento, Maipú mostró otra actitud y salió decidido a buscar el empate. Primero avisó con un remate de Juan Pablo Gobetto que obligó a una gran respuesta del arquero local y, unos minutos más tarde, llegó la igualdad.

A los 18' del segundo tiempo, Maipú llegó al empate: el recién ingresado Tomás Silva recibió en el área y con un preciso zurdazo cruzado estableció el 1 a 1.

Golazo de Silva para estampar el 1-1 del Cruzado

Tomás Silva marcó el empate de Maipú en San Juan Tomás Silva marcó el empate de Maipú en San Juan @LPFPlay

Sin embargo, la reacción le duró poco al conjunto mendocino. San Martín de San Juan volvió a pegar a los 34'. Fue tras un pelotazo largo que Zuliani bajó de cabeza y por el segundo palo apareció Nicolás Iachetti para poner el 2-1.

El gol de Iachetti para el 2-1 de San Martín de San Juan

Embed "Nicolás Iachetti"



Por el gol del jugador de San Martín de San Juan ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/S2wrhZNWaJ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 23, 2026

En el tramo final, Maipú intentó empatarlo con más empuje que claridad. Un tiro libre de Marcelo Eggel pasó cerca, pero el Cruzado no logró volver a meterse en partido y terminó regresando a Mendoza con las manos vacías.

Con esta derrota, Deportivo Maipú quedó octavo con 18 puntos y sigue en puestos de Reducido, mientras que San Martín de San Juan lo superó en la tabla y ahora ocupa el séptimo lugar con 20 unidades.

El minuto a minuto de San Martín de San Juan vs Deportivo Maipú